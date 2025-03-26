Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×AMD¥¢¥ï¡¼¥ÉÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹¥¤¤Ê»ö¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡×
Creepy Nuts
¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼'24¡¿Âè30²óAMD¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¼ø¾Þ¼°¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Creepy Nuts¤Î³Ú¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤¬Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿Creepy Nuts¡£R-»ØÄê¤Ï¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿¿ôÇ¯¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ä¤´¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¼«Ê¬¤é¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈDJ¾¾±Ê¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£