£²»ù¤ÎÊì¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê37¡Ë¡¢¡È¥¥ã¥Ð¾î¶ÐÌ³¡É¤ÎÈ¿¶Á¤ËËÜ²»¡ÖÌ¼¤ÎÍ§Ã£¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê37¡Ë¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎÂÎ¸³ÆþÅ¹¤ËÄ©Àï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ð¾îÂÎ¸³´ë²è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡ÖÌ¼¤ÎÍ§Ã£¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¥ã¥Ð¥É¥ì¥¹»Ñ¡õ¤Ò¤ÈÈÕ¤Ç¤Î¶¼°Ò¤ÎÇä¾å¶â³Û
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê3¡Ù¤Ï¡¢ ¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢²Æì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¥¥ã¥Ð¾î¤È¤·¤ÆÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¤¿ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡£¥ª¥é¥ª¥éÀÜµÒ¤¬¤µ¤¯Îö¤·¡¢°ìÈÕ¤Ç100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¶Ó¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¸¥µ¥Þ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢170Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òÃ£À®¡£Ìë¤ÎÄ³¤È¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¼ÂÂÖÄ´ººÂè3ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹â¤¤ÉÙÍµÁØ¤¬ÄÌ¤¦´ØÀ¾°ì¤ª¶â¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦³¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÀÜµÒ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤âÁÀ¤¨¤ë¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¶ÌºÕ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÎ¸³ÆþÅ¹Á°¡¢Æ±´ë²è¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÈ¿¶Á¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¡£Ì¼¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿ÌÚ²¼¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÚ²¼¡£¥¥ã¥Ð¾îÂÎ¸³¤Ï²á¹ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÌÚ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£