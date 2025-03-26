¡Ú27Æü¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÛÊâ¤«¤éÅÄ¸¶»í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤¼è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ë¡¢æÆÌé¤Ë¿´ÇÛ¤òÅÇÏª
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ò¶»¤Ë¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÊ¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¡¢»þ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¢¡Âè124²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤«¤éÅÄ¸¶»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤¼è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ë¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Êâ¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£°ìÊý·ë¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Äã±ÉÍÜ¤Î´µ¼Ô¤Î¼ê½Ñ¤¬µÞ¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï111ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤ÏB¡Çz¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¸ì¤ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£