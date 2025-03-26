ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2893¡Ê+10.5¡¡+0.36%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1506¡Ê+3¡¡+0.20%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2196¡Ê+32.5¡¡+1.50%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4392¡Ê+73¡¡+1.69%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4060¡Ê+73¡¡+1.83%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6005¡Ê+80¡¡+1.35%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡148¡Ê+0.5¡¡+0.34%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4842¡Ê+45¡¡+0.94%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡217¡Ê+1.2¡¡+0.56%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7192¡Ê+73¡¡+1.03%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2808¡Ê+40.5¡¡+1.46%¡Ë
»°°æÊª¡¡2991¡Ê+36.5¡¡+1.24%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4509¡Ê-36¡¡-0.79%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3755¡Ê+40¡¡+1.08%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4491¡Ê+39¡¡+0.88%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3805¡Ê+44¡¡+1.17%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3787¡Ê+21¡¡+0.56%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2846¡Ê+23¡¡+0.81%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17255¡Ê+50¡¡+0.29%¡Ë
»°É©½Å¡¡2802¡Ê+48¡¡+1.74%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2483¡Ê-0.5¡¡-0.02%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡22388¡Ê+78¡¡+0.35%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡17894¡Ê+134¡¡+0.75%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4147¡Ê+12¡¡+0.29%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2210¡Ê-5.5¡¡-0.25%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45932¡Ê+392¡¡+0.86%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡8275¡Ê-30¡¡-0.36%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10806¡Ê+41¡¡+0.38%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡8218¡Ê-15¡¡-0.18%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡60789¡Ê-311¡¡-0.51%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2893¡Ê+10.5¡¡+0.36%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1506¡Ê+3¡¡+0.20%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2196¡Ê+32.5¡¡+1.50%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4392¡Ê+73¡¡+1.69%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4060¡Ê+73¡¡+1.83%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6005¡Ê+80¡¡+1.35%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡148¡Ê+0.5¡¡+0.34%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4842¡Ê+45¡¡+0.94%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡217¡Ê+1.2¡¡+0.56%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7192¡Ê+73¡¡+1.03%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2808¡Ê+40.5¡¡+1.46%¡Ë
»°°æÊª¡¡2991¡Ê+36.5¡¡+1.24%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4509¡Ê-36¡¡-0.79%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3755¡Ê+40¡¡+1.08%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4491¡Ê+39¡¡+0.88%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3805¡Ê+44¡¡+1.17%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3787¡Ê+21¡¡+0.56%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2846¡Ê+23¡¡+0.81%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17255¡Ê+50¡¡+0.29%¡Ë
»°É©½Å¡¡2802¡Ê+48¡¡+1.74%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2483¡Ê-0.5¡¡-0.02%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡22388¡Ê+78¡¡+0.35%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡17894¡Ê+134¡¡+0.75%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4147¡Ê+12¡¡+0.29%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2210¡Ê-5.5¡¡-0.25%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45932¡Ê+392¡¡+0.86%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡8275¡Ê-30¡¡-0.36%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10806¡Ê+41¡¡+0.38%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡8218¡Ê-15¡¡-0.18%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡60789¡Ê-311¡¡-0.51%¡Ë