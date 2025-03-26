Æ°Êª¤ß¤ó¤ÊÂç½¸¹ç¡ª¡¡Í·¤ó¤Ç¥Ç¥³¤Ã¤Æ¡¢ZOO¡Ê¥º¡Á¡Ë¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡ª¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥ ZOO¡×¡ÚÊÔ½¸Éô¤Î¡Ö¤³¤ì¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡× Vol.187¡Û
³Ú¤·¤¯¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤¬ºî¤ì¤ëB¡¾R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡ÖZOO¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥ ZOO¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¥±¡¼¥¥Ù¡¼¥¹¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò6¥³¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¥Ç¥³¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¾¥¦¤ä¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï Î©ÂÎÅª¤ÇºÙÉô¤ÎÉ½¸½¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥ß¡¼¥¢¥¥ã¥Ã¥È¤ä¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¥È¥é¡¢¥¥ê¥ó¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¡¢¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ô¥Ã¥¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Æ°Êª±à¤¬´°À®¡ª Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢´î¤Ö¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤â´ò¤·¤¤¡È¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥
¡Ö£³£± PÂTTISSERIE¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×
¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Î¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤â¤´¾Ò²ð¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö£³£± PÂTISSERIE¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥±¡¼¥¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÇºà¤ä¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö£³£± ¥¶¡¦¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ made from ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¡Ö£³£± ¥«¥Õ¥§¥â¥«¥±¡¼¥ made from ¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸¡×2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÇ°Æü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆü¤Î¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢Áª¤ÖÃÊ³¬¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¦¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥ ZOO¡×
https://www.31ice.co.jp/contents/product/cake/ic177.html
¡¦¡Ö£³£± PÂTISSERIE¡×
https://www.31ice.co.jp/contents/topics/241228_01.html
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.31ice.co.jp/
£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥ ZOO¡¡4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡4¹æ¥µ¥¤¥º ¡¿ Ä¾·Â Ìó14cm¡ß¹â¤µ Ìó4.5cm¡Ê¥±¡¼¥¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï¡ÊÄÌÇ¯ÈÎÇä¡Ë
¤ª¹¥¤¤Ê¥±¡¼¥¥Ù¡¼¥¹¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò6¥³¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¥Ç¥³¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¾¥¦¤ä¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï Î©ÂÎÅª¤ÇºÙÉô¤ÎÉ½¸½¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥ß¡¼¥¢¥¥ã¥Ã¥È¤ä¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¥È¥é¡¢¥¥ê¥ó¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¡¢¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¤ì¤ë¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£´ûÂ¸¤Î¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ù¥¢¡×¤â¿Íµ¤¡ª
Âç¿Í¤â´ò¤·¤¤¡È¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥
¡Ö£³£± PÂTTISSERIE¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×
¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Î¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤â¤´¾Ò²ð¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö£³£± PÂTISSERIE¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥±¡¼¥¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÇºà¤ä¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö£³£± ¥¶¡¦¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ made from ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¼«Ëý¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ë¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¤¬ÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¼«¿®ºî¡£¡¡½Ä Ìó6.5Ñ¡ß²£ Ìó15Ñ¡ß¹â¤µ Ìó5.6Ñ
¢§¡Ö£³£± ¥«¥Õ¥§¥â¥«¥±¡¼¥ made from ¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸¡×2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¿©´¶¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥â¥«¥±¡¼¥¡£2¼ï¤ÎÆ¦¤ò¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹á¤ë¡Ö¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸¡×¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤´Å¤µ¤È¶ì¤ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥±¡¼¥¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥½¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤â´Å¤¹¤®¤º¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½Ä Ìó6.5Ñ¡ß²£ Ìó15Ñ¡ß¹â¤µ Ìó5.8Ñ
µÇ°Æü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆü¤Î¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢Áª¤ÖÃÊ³¬¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¦¡Ö£³£±¥Ç¥³¥±¡¼¥ ZOO¡×
https://www.31ice.co.jp/contents/product/cake/ic177.html
¡¦¡Ö£³£± PÂTISSERIE¡×
https://www.31ice.co.jp/contents/topics/241228_01.html
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.31ice.co.jp/
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)