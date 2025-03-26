Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡õTAKAHIRO¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¡È¿ì¤¤¤É¤ìËÜ²»Î¹¹Ô¡É¡ÖÅÁÀâ¤Ë»Ä¤ë²ó¤Ë¡×¡¡ÁÇ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡õ»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¸ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥¢¥·¥º¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤ÈEXILE TAKAHIRO¤¬¡¢¤¤ç¤¦26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡ÙºÇ½ª²óSP¡Ê¸å9¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¡È¿ì¤¤¤É¤ìËÜ²»Î¹¹Ô¡É¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡ÄÃçÎÉ¤·¤ÎTAKAHIRO¡õÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Ë»Ä¤ë²ó¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à2¿Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÌ¾Êª»Ô¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¡£ËÜ¾ì¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ö¥ê¥ó¥º¥ô¥ë¥¹¥È¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ô¥ë¥¹¥È¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤È¡Ö¤¦¤á¤§¡Á¡×¤È¶«¤ó¤ÀTAKAHIRO¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ï¥¸¤±¤ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¡¢¥¸¥å¥ï¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ»Ô¾ìÆâ¤ò¥Ï¥·¥´¼ò¡£±öÄÒ¤±¤·¤¿ÆÚ¤Î¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Î¥½¥Æ¡¼¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ò¥§¥ó¡×¤ò¡¢Ì¾»º¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿TAKAHIRO¤Ï¡ÖÉ¨¥«¥Ã¥¯¥ó¤µ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ÈEXILE TAKAHIROÁü¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤À¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ï¡¢30¸®¤Û¤É¤Î°û¤ß²°¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¶¥¯¥»¥ó¥Ï¥¦¥¼¥óÃÏ¶è¤Ø¡£Ì£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥ï¥¤¥ó¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÆÚ¥¹¥ÍÆù¤Çºî¤ëÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¥·¥å¥ô¥¡¥¤¥Í¥Ï¥¯¥»¡×¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿Èé¤Ë¡ÖºÇ¹â¤«¤â¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊ¸¹ë¡¦¥²¡¼¥Æ¤â°¦¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¡¼¥¹¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Á¥°¥ê¥å¡¼¥Í¥¾¡¼¥¼¡×¤ä¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ê¡¼¥ô¥ë¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥í¥±¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¸ì¤ë¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢SHELLY¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬2¿Í¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ë¡£Æ±À¤Âå¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤È¤ä¤¹»Ò¤Î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¤Ç¤ÎËÜ²»Î¹¤âÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡ÄÃçÎÉ¤·¤ÎTAKAHIRO¡õÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Ë»Ä¤ë²ó¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à2¿Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÌ¾Êª»Ô¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¡£ËÜ¾ì¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ö¥ê¥ó¥º¥ô¥ë¥¹¥È¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ô¥ë¥¹¥È¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤È¡Ö¤¦¤á¤§¡Á¡×¤È¶«¤ó¤ÀTAKAHIRO¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ï¥¸¤±¤ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¡¢¥¸¥å¥ï¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ìë¤Ï¡¢30¸®¤Û¤É¤Î°û¤ß²°¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¶¥¯¥»¥ó¥Ï¥¦¥¼¥óÃÏ¶è¤Ø¡£Ì£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥ï¥¤¥ó¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÆÚ¥¹¥ÍÆù¤Çºî¤ëÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¥·¥å¥ô¥¡¥¤¥Í¥Ï¥¯¥»¡×¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿Èé¤Ë¡ÖºÇ¹â¤«¤â¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊ¸¹ë¡¦¥²¡¼¥Æ¤â°¦¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¡¼¥¹¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Á¥°¥ê¥å¡¼¥Í¥¾¡¼¥¼¡×¤ä¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ê¡¼¥ô¥ë¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥í¥±¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¸ì¤ë¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢SHELLY¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬2¿Í¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ë¡£Æ±À¤Âå¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤È¤ä¤¹»Ò¤Î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¤Ç¤ÎËÜ²»Î¹¤âÁ÷¤ë¡£