¿¼ÀîËã°á¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡Ù¥è¥½¤µ¤óvsµþÅÔ¿Í¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹¶ËÉÉÁ¤¯¡¡Í½¹ðÊÔ¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÀîËã°á¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢µþÅÔ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡ÈµþÅÔ°¦¡É¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤ËÂçÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥·¥Ë¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡±Ç²è¡Øhis¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤½¤Ð¤«¤¹¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥¢¥µ¥À¥¢¥Ä¥·¤¬¹½ÁÛ7Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢¡ØÇò¸°¤È¹õ¸°¤Î´Ö¤Ë¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉÚ±Ê¾»·É¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹»û¼ÒÊ©³Õ¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢Íªµ×¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¡£
¡¡Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ç450Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞÀð»ÒÅ¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ë²Ç¤¤¤À¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ß§ß·¤Þ¤É¤«¡Ê¿¼Àî¡Ë¤Ï¡¢É×¤Î¿¿Íý±û¡ÊÂçÍ§Î§¡Ë¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¥Þ¥ó¥¬²È¤Î°ÂÀ¾¡Ê¾®Ìî»û¤º¤ë¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤É¤«¤ËÂÐ¤·¡¢½½»°ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿¿Íý±û¤ÎÉã¡¦Ã£Íº¡Ê¾¾Èøµ®»Ë¡Ë¤ä½÷¾¤Ç¤¢¤ëÊì¤Î´Ä¡Ê¼¼°æ¼¢¡Ë¤â¡¢²÷¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤µþÅÔ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Þ¤É¤«¤¬¡¢Ï·ÊÞ¤Î½÷¾¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ë³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¤Þ¤É¤«¤Î¤È¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö±óÎ¸¤»¤ó¤È¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¡×¤È¼èºà¤Ë¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿½÷¾¤¿¤Á¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë´Ä¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Æ»Ã¼¤ÎÄ»µï¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¶Ø»ß¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¿Í¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¿¼¤¤¿¼¤¤¡ÈµþÅÔ¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â!?Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¡Ò¥è¥½¤µ¤ó¡Ó¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¡ÒµþÅÔ¿Í¡Ó¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Àð»Ò¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤É¤«¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿²Ö»¥É÷¤ÎµþÅÔ¤é¤·¤¤°ìËç¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¡×¤È¤Ï¤ªÃãÄÒ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡×¤È¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¿Í¤¬Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ªµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¿´¤ò±£¤·¤Æ¡¢±ó²ó¤·¤Ë¸À¤¦¸ÀÍÕ¡£¡ÖËÜ²»¤È·úÁ°¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¸©Ì±À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸«¤¿¤éºÇ¸å¡¢µþÅÔ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë!?¡ÒÀ¸¿è¤ÎµþÅÔ¿Í¡Ó¤«¤é¡Ò¥è¥½¤µ¤ó¡Ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òËÝ¤í¤¦¤·¡¢¤â¤Æ¤¢¤½¤ÖµþÅÔ¤È¤¤¤¦³¹¡£¤½¤Î¿¼¤¤ÌÂµÜ¤Î±ü¤Î±ü¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡±Ç²è¡Øhis¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤½¤Ð¤«¤¹¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥¢¥µ¥À¥¢¥Ä¥·¤¬¹½ÁÛ7Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢¡ØÇò¸°¤È¹õ¸°¤Î´Ö¤Ë¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉÚ±Ê¾»·É¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ç450Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞÀð»ÒÅ¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ë²Ç¤¤¤À¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ß§ß·¤Þ¤É¤«¡Ê¿¼Àî¡Ë¤Ï¡¢É×¤Î¿¿Íý±û¡ÊÂçÍ§Î§¡Ë¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¥Þ¥ó¥¬²È¤Î°ÂÀ¾¡Ê¾®Ìî»û¤º¤ë¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤É¤«¤ËÂÐ¤·¡¢½½»°ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿¿Íý±û¤ÎÉã¡¦Ã£Íº¡Ê¾¾Èøµ®»Ë¡Ë¤ä½÷¾¤Ç¤¢¤ëÊì¤Î´Ä¡Ê¼¼°æ¼¢¡Ë¤â¡¢²÷¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤µþÅÔ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Þ¤É¤«¤¬¡¢Ï·ÊÞ¤Î½÷¾¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ë³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¤Þ¤É¤«¤Î¤È¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö±óÎ¸¤»¤ó¤È¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¡×¤È¼èºà¤Ë¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿½÷¾¤¿¤Á¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë´Ä¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Æ»Ã¼¤ÎÄ»µï¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¶Ø»ß¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¿Í¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¿¼¤¤¿¼¤¤¡ÈµþÅÔ¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â!?Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¡Ò¥è¥½¤µ¤ó¡Ó¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¡ÒµþÅÔ¿Í¡Ó¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Àð»Ò¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤É¤«¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿²Ö»¥É÷¤ÎµþÅÔ¤é¤·¤¤°ìËç¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¡×¤È¤Ï¤ªÃãÄÒ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡×¤È¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¿Í¤¬Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ªµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¿´¤ò±£¤·¤Æ¡¢±ó²ó¤·¤Ë¸À¤¦¸ÀÍÕ¡£¡ÖËÜ²»¤È·úÁ°¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¸©Ì±À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸«¤¿¤éºÇ¸å¡¢µþÅÔ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë!?¡ÒÀ¸¿è¤ÎµþÅÔ¿Í¡Ó¤«¤é¡Ò¥è¥½¤µ¤ó¡Ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òËÝ¤í¤¦¤·¡¢¤â¤Æ¤¢¤½¤ÖµþÅÔ¤È¤¤¤¦³¹¡£¤½¤Î¿¼¤¤ÌÂµÜ¤Î±ü¤Î±ü¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¡£