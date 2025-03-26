ÂçÏÂÁí¸¦ÉûÍý»öÄ¹¡¦·§Ã«Î¼´Ý¤¬¸«¤ë¡Ö¡Ø¥È¥é¥ó¥×2.0¡Ù¤¬À¤³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌÂÁö¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂçÅýÎÎÎáÅù¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂÁí¸¦¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¤Î¼çÍ×À¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢①´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡¢②°ÜÌ±µ¬À©¶¯²½¡¢③À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡¢④AIµ¬À©´ËÏÂ¤ÈÅê»ñ³ÈÂç¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö²º·ò¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î²¼¤Ç³ÆÀ¯ºö¤¬ÆüÊÆµÚ¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄêÎÌÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Î¼çÍ×À¯ºö¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤äÍ¢½ÐÆþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ûÍ×ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ä»ñËÜ¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶¡µëÌÌ¤«¤é¤âÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²º·ò¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬È¯¸½¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï2025～29Ç¯¤ÇÇ¯Î¨¢¥1.2¡ópt¤ÈÂç¤¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏºÇÂç¤ÇÇ¯Î¨¢¥0.9¡ópt¤È¡¢¥æー¥í·÷¡ÊÆ±¢¥0.6¡ópt¡Ë¤è¤ê¤â²¼¿¶¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ëÆüËÜ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¤È¤ê¤ï¤±É¬Í×¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂåÂØ¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ÐÍ¢½Ð¤Î¸º¾¯Éý¤¬½Ì¾®¤·¡¢¾åµ¤Î°±Æ¶Á¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼ç¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²º·ò¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂÐÃæ¹ñ¤Ç¼Â»ÜºÑ¤ß¤Î10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ°Ê³°¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»Ü¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÊÌÜÊÌÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢10¡ó¤ÎÉáÊ×´ØÀÇ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÉý¹¤¤ÂÐ¾Ý¹ñ¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ËÉ¤Å¨¤·ÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢´´Éô¤ÎÈ¯¸À¤ä¡¢CBO¡ÊµÄ²ñÍ½»»¶É¡Ë»î»»¤Î¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊºÐ½Ðºï¸ººö¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿Í°÷ºï¸ººö¤ò»²¹Í¤Ë³Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÁÛÄê¤òºîÀ®¤·¤¿¡£°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®ÆþÄä»ß¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼ç¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤Î¥Úー¥¹¤Çº¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ·×²è¤Î¿ÊÄ½¥Úー¥¹¤È¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¸ú²Ì¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤¬°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¾õÂÖ¤ÏÅöÌÌÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂçÅýÎÎÎáÅù¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂÁí¸¦¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¤Î¼çÍ×À¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢①´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡¢②°ÜÌ±µ¬À©¶¯²½¡¢③À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡¢④AIµ¬À©´ËÏÂ¤ÈÅê»ñ³ÈÂç¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö²º·ò¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î²¼¤Ç³ÆÀ¯ºö¤¬ÆüÊÆµÚ¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄêÎÌÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Î¼çÍ×À¯ºö¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤äÍ¢½ÐÆþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ûÍ×ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ä»ñËÜ¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶¡µëÌÌ¤«¤é¤âÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²º·ò¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬È¯¸½¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï2025～29Ç¯¤ÇÇ¯Î¨¢¥1.2¡ópt¤ÈÂç¤¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏºÇÂç¤ÇÇ¯Î¨¢¥0.9¡ópt¤È¡¢¥æー¥í·÷¡ÊÆ±¢¥0.6¡ópt¡Ë¤è¤ê¤â²¼¿¶¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ëÆüËÜ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¤È¤ê¤ï¤±É¬Í×¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂåÂØ¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ÐÍ¢½Ð¤Î¸º¾¯Éý¤¬½Ì¾®¤·¡¢¾åµ¤Î°±Æ¶Á¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼ç¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²º·ò¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂÐÃæ¹ñ¤Ç¼Â»ÜºÑ¤ß¤Î10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ°Ê³°¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»Ü¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÊÌÜÊÌÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢10¡ó¤ÎÉáÊ×´ØÀÇ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÉý¹¤¤ÂÐ¾Ý¹ñ¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¥Æー¥ë¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ËÉ¤Å¨¤·ÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢´´Éô¤ÎÈ¯¸À¤ä¡¢CBO¡ÊµÄ²ñÍ½»»¶É¡Ë»î»»¤Î¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊºÐ½Ðºï¸ººö¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿Í°÷ºï¸ººö¤ò»²¹Í¤Ë³Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÁÛÄê¤òºîÀ®¤·¤¿¡£°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®ÆþÄä»ß¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼ç¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤Î¥Úー¥¹¤Çº¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ·×²è¤Î¿ÊÄ½¥Úー¥¹¤È¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¸ú²Ì¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤¬°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¾õÂÖ¤ÏÅöÌÌÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£