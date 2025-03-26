±³¤À¤í¡©Á°ÅÄÂçÁ³¡¢ÇúÂ®²á¤®¤Æ¡È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¡É¾×·â¤Î½Ö´Ö¡ª¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤è¤êÂ®¤¤ÃË¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ëÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤Ê¡×¼«Ê¬¤ÎÂ®¤µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 0¡Ý0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê3·î25Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇúÂ®²á¤®¤Æ¡È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¡É¾×·â¤Î½Ö´Ö
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ®¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇúÂ®¥×¥ì¥¹¡É¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¸µ¤Ë¤Ä¤«¤ºÀèÀ©ÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤º¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä²òÀâ¿Ø¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î25Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê3¼¡Í½Áª¡ËÂè8Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£20Æü¤ÎÁ°Àá¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò20¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ºÇ½ªÍ½Áª2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ11¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ°Àþ¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿19Ê¬¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¼«¿ØºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Î¤³¤È¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ê¡¦¥é¥¸¥ã¥ß¤¬Á°Àþ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¤·¤è¤¦¤ÈÂ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°ÅÄ¤ÏµÞ²ÃÂ®¡£¤½¤·¤Æ½³¤ëÄ¾Á°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆÍ¤¤¤ÆÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÈÁö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤á¤ÐGK¤È1ÂÐ1¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤«¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤¿DF¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£²¿¤È¤«¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎGK¤ÎÀµÌÌ¤Ø¤ÎÎÏ¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¼Â¶·ÀÊ¤À¡£»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÎÍÊ¿»á¤¬¡Ö¤¤¿¡¼¤Ã¡ª¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¡£¥Ü¡¼¥ë¤è¤êÂ®¤¯Áö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼Â¶·¡¦À¾²¬ÌÀÉ§»á¤¬¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¼Â¶·ÀÊ¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡²òÀâ¡¦ÃæÂ¼·û¹ä»á¤¬¡ÖÈà¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤·èÄêµ¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎÓ»á¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡ÊÂÐÖµ¤¹¤ë¡ËÁª¼ê¤ÎÂÎ´¶¤ÏÂ®¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¤·¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤âÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Í½Â¬¤òÄ¶¤¨¤¿Â®¤µ¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÁ°ÅÄÂ®¤¹¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¹¤éÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÂçÁ³Â®¤¹¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ëÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤Ê¡×¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤óº£¤Î¤Ï·è¤á¤ë¤È¤³¤À¤í¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢ÂçÁ³¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Í¡¼¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿¤Î¤Ëw¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ®¤µ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î²¿www¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤è¤êÂ®¤¤ÃË(¤¢¤«¤ó)¤È¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë