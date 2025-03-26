¡Ö¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â¸øÉ½¤¹¤Ù¤¡×NPB¡¢¥ª¥ó¥«¥¸ÍøÍÑÁª¼ê¤ËÂç´Å½èÊ¬¡¢µÈËÜ·Ý¿Í¤È¤ÎÌÀ°Å¤¯¤Ã¤¤ê
¡¡3·î24Æü¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤¬³Æ¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ËÀ©ºÛ¶â¤ò²Ý¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤ä³Ý¤±¶â¤Î¶â³Û¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí³Û¤Ï1020Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎCM¤Ë½Ð¤ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑÌäÂê¤Ï¡¢2·î¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º½êÂ°¤Î»³²¬ÂÙÊåÁª¼ê¤ÎÍøÍÑ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤ÏÍøÍÑ¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¼«¼çÅª¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÆþ¶âµÏ¿¤Ê¤É¤òÄó½Ð¡£º£²ó¡¢»³²¬Áª¼ê¤ò´Þ¤à8µåÃÄ¤Î16Áª¼ê¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÔÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â¸øÉ½¤¹¤Ù¤¡Õ
¡¡¤³¤Î½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô½èÊ¬´Å¤¹¤®¤ëÀ©ºÛ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¡Õ
¡Ô»³²¬Áª¼ê¤Î¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿°Ê¾å¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤â¸øÉ½¤¹¤Ù¤¡Õ
¡Ô¿ÈÆâ¤Ë´Å¤¯¤Æ¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î·ï¤ÏÌ¾¾è¤Ã¤¿Èà°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÌ¤¸øÉ½¡£ÉáÄÌ¤Î¼Ò²ñ¤Ê¤é¥¯¥Ó¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥íÌîµå¤À¤«¤éº£¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡Õ
¡Ô¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÈ³¶â½èÊ¬¤Ï´Å¤¤!!¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃøÌ¾¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Þ¤º¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤ä¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤â°ìÄê´ü´Ö¤Î¶à¿µ¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£³ÆµåÃÄ¤È¤â³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¤µ¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î³«Ëë¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÈÂç´Å¡É½èÊ¬¤Ï¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡È¿ÈÆâ¤Ë´Å¤¤¡É¤ÈÈãÈ½¤ò½¸¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£