¿§µ¤¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¡Ä´Ú¹ñ¶þ»Ø¤Î¡È¥°¥é¥Þ¥é¥¹½÷Í¥¡É¥¥à¡¦¥Ø¥¹¡Ê54¡Ë¡¢Ïª½Ð²áÂ¿¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µ´¬¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥¥à¡¦¥Ø¥¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ø¥¹¡¢¡È¿§µ¤ËþÅÀ¡É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¥¥à¡¦¥Ø¥¹¤Ï3·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØNoblesse¡Ù¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRED¡×¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Âç¤Ö¤ê¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥à¡¦¥Ø¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¸ª¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ñÈ´¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥à¡¦¤Ø¥¹¡£º£Ç¯¤Ç55ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö°ì¿Í¤À¤±¡¢»þ´Ö´¬¤Ìá¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿¤Î°Ý»ý¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥¹¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Disney+¡Ø¥È¥ê¥¬¡¼ ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥Ø¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1970Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËCM¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1986Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1999Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥¡Ù¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎNHK-BS2¤Ç¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½÷²¦¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø10¿Í¤ÎÅ¥ËÀ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Î½÷¡Ù¡Ø½¤Íå¤Î²Ú¡Ù¡Ø¹ñ²È¤¬ÇË»º¤¹¤ëÆü¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥¨¥Ê ¡ÝÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸¥²¡¼¥à¡Ý¡Ù¤Ê¤É¡£