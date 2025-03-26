ÅìµþÃÏºÛ¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤ò¼õ¤± µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬Â¨»þ¹³¹ð¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅìµþÃÏºÛ¤Ë¤è¤ë²ò»¶Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤¬²ñ¸«¤·¡Ö¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Ø¤Î¿¯³²¡×¤À¤È·èÄê¤òÈãÈ½¤·¡¢Â¨»þ¹³¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµìÅý°ì¶µ²ñ¡¦ÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤Î½¡¶µ¼«Í³¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤êÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡¼£¹ñ²È¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡¦ÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¡Ë
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎËÜÉô¤Ç25Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤Ï²ò»¶Ì¿Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖË¡¿Í³Ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï½¡¶µË¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»à·º¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¥¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤Î·ï¿ô¤¬2009Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡Ö¸½ºß¤Î¶µÃÄ¤¬¡¢²ò»¶¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°¼Á¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶µÃÄÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨»þ¹³¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë