「ドームで聞いたANSWER」第41回

19日まで東京ドームで行われた米大リーグの「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」はドジャースがカブスに2連勝して幕を閉じた。「THE ANSWER」では来日した選手、米メディア関係者らに現地で直撃取材。「ドームで聞いたANSWER」と題し、語ってもらった内容を伝える。

第41回は、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」でドジャースのメイン実況を務めるジョー・デービス氏。開幕2連戦では東京ドームの実況ブースに座り、大谷翔平投手らの凱旋を声で盛り上げた。数々の名場面を伝えてきた37歳の敏腕アナウンサー。昨年のワールドシリーズ(WS)で残した名実況の背景を聞いた。(取材・文:THE ANSWER編集部・鉾久 真大)

36年の時を越え、同じ空を舞った2つの白球を1つの言葉が繋いだ。

「SHE IS……GONE!」

ドジャースタジアムの右翼席に打球が突き刺さった時、デービス氏は絶叫した。

2024年10月25日、午後8時39分。ヤンキースとのWS第1戦。2-3で迎えた10回裏2死満塁。初球を完璧に弾き返したフレディ・フリーマン内野手は、痛めていた右足首をかばいながらゆっくりとベースを回った。劇的な逆転サヨナラ満塁弾。デービス氏は続ける。

「GIBBY! MEET FREDDIE!(ギビー! フレディをご紹介!)」

GIBBYとは、ドジャースOBのカーク・ギブソン氏のこと。1988年のWS第1戦、両足に負傷を抱えながら放った代打逆転サヨナラ2ランは、ロサンゼルスで今も語り継がれる伝説だ。1950年から67年間ドジャースの実況を務めたレジェンド、故ビン・スカリー氏がこの時叫んだ言葉が「SHE IS……GONE!」だった。

「もちろん、あれはビンへの敬意を込めたものでした」。普段は「IT IS……GONE!」と口にすることが多いデービス氏。白球の代名詞を「SHE」に変えた理由を聞いた。事前に準備していた言葉だったのか――。記者の問いに首を振った。

「いや、あの瞬間に全てが重なり合ったんです。打球の軌道があまりにそっくりだったので。あの打球を見た時に、WSという舞台、足を引きずるスター、そういったことが全て結びついたんです。頭に浮かんできてくれて、本当にラッキーでした」

わずか2秒で咄嗟にひねり出したフレーズ。ドジャース公式Xは後に、2つのサヨナラ弾を上下に重ねた映像を公開した。「SHE IS……GONE!」のタイミングは恐ろしいほどに一致していた。ギブソンの本塁打が生まれたのは1988年10月15日の午後8時38分。決着の時間まで酷似していた。

デービス氏にとっての「人生最高の実況」は?

「子どもの頃から実況アナウンサーになりたいと思っていた私にとって、夢見てきた光景でした」

2017年、30歳の若さでスカリー氏の後を継いだ。2022年には米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の筆頭アナウンサーにも抜擢。ドジャースのメイン実況と並行し、ワールドシリーズやオールスター、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)など重要な試合を任されてきた。

2022年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦。フィリーズのWS進出を決定づけるブライス・ハーパー外野手の8回逆転2ランに「HARPER! THE SWING OF HIS LIFE!(ハーパー! 人生最高のスイングだ!)」という名実況を乗せた。では、数々の名場面を伝えてきたデービス氏にとっての「THE CALL OF YOUR LIFE(人生最高の実況)」は?

「オー、ワオ。素晴らしい質問ですね。ハーパーの本塁打は、FOXの筆頭アナウンサーとしては最初の大きな場面でした。ですから、私にとってはずっと特別なものです。フリーマンのグランドスラムもそれに匹敵しますね。

正直に言えば、私がどんな言葉を言ったかよりも、その瞬間がどんなものだったかの方が重要です。私はただ幸運にもその時に実況席に座れていたに過ぎません。だから、私の最高の実況が何かはファンの皆さんにお任せしようと思います。ただ、個人的にはその2つが最高の瞬間として特に忘れられないものです」

あくまで主役はグラウンド上の選手たち。全力勝負で生まれる劇的な瞬間に感謝しつつ、瞬時に言葉で花を添える。謙虚な姿勢の裏に、プロとしての矜持が感じられた。



(THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku)