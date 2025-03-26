±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡¡¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¥«¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ë3²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢±ÊÈø¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥¤¥É¤«¤é¡ÄÈþÆý¥Á¥é¥ê¤Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä
¡¡±ÊÈø¤Ï2009Ç¯¤ËAKB48¤Î9´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤«¤×¡þ¤Á¤å¡¼¤ë¡×¡Ê¡þ¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢±ÊÈø¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»£±Æ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡ØÉ½»æ¤Î¿Í¡õ¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤ËÀ¡ÅÄ°½Çµ¡¢¡ØÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡Ù´ë²è¤Ë¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥¤¥É¤«¤é¡ÄÈþÆý¥Á¥é¥ê¤Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä
¡¡±ÊÈø¤Ï2009Ç¯¤ËAKB48¤Î9´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤«¤×¡þ¤Á¤å¡¼¤ë¡×¡Ê¡þ¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢±ÊÈø¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»£±Æ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡ØÉ½»æ¤Î¿Í¡õ¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤ËÀ¡ÅÄ°½Çµ¡¢¡ØÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡Ù´ë²è¤Ë¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£