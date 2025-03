北中米ワールドカップアジア最終予選は25日、B組第8節を行い、 韓国代表 がヨルダン代表との上位対決に1-1で引き分けて首位を守った。韓国は3試合連続ドローと厳しい戦いが続いているものの、W杯ストレートイン圏外の3位とは2試合を残して勝ち点4離れており、11大会連続のW杯出場に王手がかかった。前節終了時点で2位だったイラク代表はパレスチナ代表と対戦。前半34分にエースFWアイマン・フセインのゴールで先制したが、後半43分と同45+7分にまさかの失点。1-2の逆転負けを喫し、3位陥落となった。次節は首位・韓国との直接対決。勝たなければ2位以内消滅が決まる可能性がある大一番となる。

4位のオマーン代表はクウェート代表に1-0で勝利し、2位と勝ち点3差でW杯ストレートインの可能性を残した。最下位のクウェートもプレーオフ圏内4位と勝ち点5差にとどまっており、残り2試合でプレーオフ圏内入りの可能性を残している。なお他のグループでは、A組のイラン、C組の日本がW杯出場権獲得を決めたが、混戦のB組は唯一、出場決定国が一つも決まらないまま次回6月シリーズへ。また全ての国にプレーオフ圏内入りの可能性が残されているため、最後まで見逃せない戦いが続きそうだ。アジア最終予選は各組2位までがW杯本大会にストレートイン。各組3位、4位はプレーオフに回る。【順位表】1.韓国(16)+72.ヨルダン(13)+63.イラク(12)+14.オマーン(10)-25.パレスチナ(6)-56.クウェート(5)-7第8節3月25日(火)韓国 1-1 ヨルダン [水原]パレスチナ 2-1 イラク [アンマン]クウェート 0-1 オマーン [クウェートシティ]第9節6月5日(木)イラク vs 韓国オマーン vs ヨルダンクウェート vs パレスチナ第10節6月10日(火)韓国 vs クウェートヨルダン vs イラクパレスチナ vs オマーン