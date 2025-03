北中米ワールドカップアジア最終予選は25日、A組第8節を行い、アジアカップ王者の カタール代表 はキルギス代表に1-3で敗れた。他会場では首位のイラン代表と2位のウズベキスタン代表が引き分け、互いに勝ち点1を獲得。この結果に伴い、カタールはW杯本大会ストレートインの2位以内に入る可能性が消滅した。アジア最終予選は各組2位までがW杯本大会にストレートイン。各組3位、4位はプレーオフに回る。もう1会場ではUAE代表が後半アディショナルタイム8分の劇的な決勝ゴールにより、北朝鮮代表を2-1で撃破。この結果、北朝鮮は5位以下が確定し、2002年大会以来となるW杯出場の可能性が消滅した。

ここまで6勝2分で勝ち点20のイランは2試合を残してW杯出場権を獲得。ウズベキスタンは5勝2分1敗の同17で2位につけ、史上初のW杯出場に王手をかけた。3位のUAEは4勝1分3敗の勝ち点13で逆転の可能性を残しており、次節はUAE対ウズベキスタンの直接対決。ウズベキスタンが引き分け以上でW杯出場が決まり、UAEはホームで勝利が必要な大一番となる。【順位表】1.☆イラン(20)+92.ウズベキスタン(17)+43.UAE(13)+74.カタール(10)-55.キルギス(6)-66.北朝鮮(2)-9第8節3月25日(火)キルギス 3-1 カタール [ビシュケク]イラン 2-2 ウズベキスタン [テヘラン]北朝鮮 1-2 UAE [リヤド]第9節6月5日(木)カタール vs イランUAE vs ウズベキスタン北朝鮮 vs キルギス第10節6月10日(火)イラン vs 北朝鮮ウズベキスタン vs カタールキルギス vs UAE