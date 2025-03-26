¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â¡Ö¤Á¤°¤Ï¤°´¶¡×¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤¬·ë¶É¡ÖÉáÄÌ¤ÎÌÈµö¤â¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¤¬Àµ²ò¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2025Ç¯3·î24Æü¤è¤ê¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤¬³«»Ï
¢£½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÁªÂò¸¢¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤â¸½¾õ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯À©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤â»Ä¤ë
¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î°ìÂÎ²½¡Ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤¬µÁÌ³²½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÈ¯¹Ô¤â»Ä¤ê¡¢¡¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ë°ìËÜ²½¡¢¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤È±¿Å¾ÌÈµö¾ÚÎ¾Êý¡¢£½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¡¢¤Î3Âò¤Î¤Ê¤«¤«¤é±¿Å¾ÌÈµö¤Î¤â¤ÁÊý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹¿·¤ä¿·µ¬È¯¹Ô¤Ê¤É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¯¡¢¹¹¿·»þ¹Ö½¬¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö²ÄÇ½¡Ê¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢½»½êÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡½ð¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½»½êÃÏ°Ê³°¤Ç¤Î¹¹¿·¤Î¿×Â®²½¡¢¿½ÀÁ´ü´Ö±äÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹Ö½¬¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Æ¤â¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤Ê¤É¤ÏÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ø½Ð¸þ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î½êÍ¤Ï¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯2·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï78¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Î¸òÉÕ¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤Þ¤ë¤´¤È¤ËÊÝÍÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢À®¿Í¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È¡¢25ºÐ¤«¤é29ºÐ¤ÎÁØ¤¬70.7¡ó¤È¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¯¡¢20ºÐ¤«¤é49ºÐ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï³ÆÇ¯ÎðÁØ¤Ç78¡ó¤ò²¼¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÆü¡¹¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤º¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁØ¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÆÈ¯¹Ô¼êÂ³¤¤¬½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤êÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â°Õ³°¤ËÂç¤¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤È¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤ÎÎ¾Êý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ð¶¯À©Åª¤Ë°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤è¤ê¤ÏÁªÂò»è¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¤¬¤á¤¶¤¹¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¤¬É¬Í×¤«ÉÔÍ×¤«¤ÎµÄÏÀ°ÊÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÊØÍø¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¥¸¤µ¤óÀ¤Âå¤ÎÉ®¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤½¤³¤ËÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤µ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î»×¤ï¤ÌÊÀ³²¤â
¡¡½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÈµö¾Ú¤ÎÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤Ç¤â¡Ö¥ê¥¢¥ëÌÈµö¾Ú¡×¤ò»Ä¤·¤Ä¤ÄÇ¤°ÕÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¤â¤ß¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤ÎÂÐ±þ¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Û¤É¶¯°ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÈµö¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ëµ¡´ï¤Ê¤É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³¤³°¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤È¹ñ³°±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡Ê¹ñºÝÌÈµö¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤À¤±¤¢¤ì¤Ð±¿Å¾¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎËÝÌõÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹ñ³°±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤âËÝÌõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñ³°±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤À¡£
¡¡°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Êº®Íð¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸Ë»þ¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òµ¶Â¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤ÏÄ¾ÀÜ¿¨¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¸ú´ü¸Â¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾ÚÍÑ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Îµ¡´ïÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ¾®ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òº£¸å¤âÊÝÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¿Å¾»Î¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤â¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¤¬ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ì±´Ö¤Ë¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½»Ì±É¼¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ò¤È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÂç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¼Â¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ë¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ê§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Îº®Íð¤âÌÜÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤¯µý¼õ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£