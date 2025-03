@onefiveのミュージックカード&配信EP「more than kawaii」が、本日3月26日にリリースされた。今作には、2024年12月31日 台湾・台南で開催された<2025台南好young跨年晚會>にて披露された「らいあーらいあー」やTikTokでも話題を呼んでいる「KAWAII KAIWAI」の先行配信曲に加え、「知らんぷり」と「Sit Down Please(お座りなさい)」の言葉遊びを用いた新曲「Sit Down Please」、新しいパーティーアンセム曲である「開心列車080」、ファンクラブライブで一足先に披露され待望のバラードとなる「hanamichi」や、ライブでしか聴けない定番曲のRemix verの「TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)」と、”more than kawaii”な個性豊かな楽曲が6曲収録されている。

配信EP&ミュージックカード「more than kawaii」



2025/3/26(水)リリース

購入:https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii_mc

配信:https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii



【ミュージックカード】

品番:AVZ1-61513

金額:\2,200(税込)



【ミュージックカード+Good付(帽子)】

品番:AVZ1-61514

金額:\6,600(税込)



収録内容

M1. らいあーらいあー

M2. KAWAII KAIWAI

M3. Sit Down Please

M4. 開心列車080

M5. hanamichi

M6. TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)

<@onefive TOUR 2025 “more than kawaii”>

◆大阪公演

公演日:2025年3月30日(日)

開場16:00/開演17:00

会場:LIVE HOUSE Banana Hall

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日・土曜 11:00〜18:00)



◆愛知公演

公演日:2025年4月5日(土)

開場16:00/開演17:00

会場:名古屋CLUB QUATTRO

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 名古屋 052-320-9100 (12:00〜18:00)



◆東京公演

公演日:2025年4月6日(日)

開場16:00/開演17:00

会場:渋谷CLUB QUATTRO

お問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



【チケット料金】

スタンディング(整理番号付) 6,000円(税込)

スタンディング/学割(整理番号付) 5,500円(税込)



【枚数制限】お一人様各公演4枚まで

【年齢制限】未就学児童入場不可

今作のリリースを記念したリリースイベントは、3月29日 大阪・ヨドバシカメラマルチメディア梅田にて最後の開催となる。切り抜き動画がTikTokで300万再生されるなど話題を呼んでいる本イベント、ぜひこの機会を見逃さないように。さらに今作「more than kawaii」を引っ提げた東名阪ツアー<@onefive TOUR 2025 “more than kawaii”>もいよいよ今週3月30日から開催される。また、YouTubeには2024年12月31日に台湾・台南で開催された『2025台南好young跨年晚會』でのライブパフォーマンス映像も公開されているので合わせてチェックを。