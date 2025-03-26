Åìµþ¤Ç¥É·³Áª¼ê¤«¤é¡È¥Ü¡¼¥ë¶¯Ã¥¡É¤Î´ÑµÒ¼áÌÀ¡Ö¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¡ÖºÊ¤â²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡×
MLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¸«¤é¤ì¤¿ÄÁ»ö
¡¡19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹Áê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï»î¹çÃæ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤òÊá¤í¤¦¤È¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤Ë¡È¶¯Ã¥¡É¤µ¤ì¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£°ìÌöÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êáµå¼Ô¤ÏÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6²óÎ¢¤Î¥«¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡£1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£»°ÎÝÂ¦¤Î´ÑµÒÀÊÉÕ¶á¡£ÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»°ÎÝ¼ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÊáµå¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿ÂçÊÁ¤Î´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¡£¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÎÃ¤·µ¤¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¸µN FLÁª¼ê¤Î¥í¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ô¡¼¥È»á¤À¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖAM 570 LA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î»°ÎÝÀþ¤ÏËÉµå¥Í¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤âÄã¤¤¤ó¤À¡×¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒÀÊÉÕ¶á¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ö¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¶¯Ã¥¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤ÀÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤Û¤É¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï2¥Õ¥£¡¼¥È¤¯¤é¤¤¤Î¶á¤µ¤Ë¤¤¤¿¡£Á´Á³¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤è¤ë½ÐÍè»ö¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¶¤ÎºÊ¤â¡Ø²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç²¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤â¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÈà¤Î¥°¥é¥Ö¤«¤é¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬Êáµå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ò¼ÙËâ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢·ÙÈ÷°÷¤Î1¿Í¤¬ÀÊ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö²¶¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë