ÊÑÂ§º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÐ¸Í¹¥Åê¤Ç±ºÏÂ¼Â¤¬½é¤Î£¸¶¯¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅÝ¤»¤Ê¤¤¡×¸µµð¿ÍÅê¼ê¤â¥Õ¥©¡¼¥àÀä»¿
¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£¸Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡±ºÏÂ¼Â£¸¡¼£²Åì³¤Âç»¥ËÚ¡Ê£²£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡£¸¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÏÅì³¤Âç»¥ËÚ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë£¸¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£½Õ²Æ½é½Ð¾ì¤Îºë¶ÌÀª¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å£´¹»ÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££µ²ó¤«¤éµß±ç¤·¤¿ÊÑÂ§º¸ÏÓ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÐ¸Íñ¥ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¤¿¡£À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÏÁá¼Â¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î£¸¶¯¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÂçÅèÅ¯Ê¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£´¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢Ê¡ÅçÀª¤ÏÅìµþÀª¤Ë£¶Àï£¶¾¡¤À¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¿·±Ô¡¦¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È£¸¡££²£¶Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¾µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬£±£²£µ¥¥íÁ°¸å¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤ë¡£±ºÏÂ¼Â¤ÎÀÐ¸Í¤Ï¡¢¼¢²ì³Ø±à¤ò´°Éõ¤·¤¿£±²óÀï¤ËÂ³¤¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢£¹²ó¤Þ¤Ç¤Î£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£·¸Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤Ù¤¿¡££±£´¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Ç¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÅê¤²Â³¤±¤¿ÊÑÂ§º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡±¦Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¡¢°ìÅÙÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¿¤¢¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ò±£¤·¤Æ¿¿¾å¤«¤éÅê¤²¹þ¤à¡£ÀÐ¸Í¤Ï¥Õ¥é¥¤¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤ò¡ÖµåÂ®°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¿¤Ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£Åì³¤Âç»¥ËÚ¤Î£³ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¾¡¿´¤Î¡Ö¾å¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢µå¤¬¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Åê¼ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡££²»î¹ç¡¢·×£´£²¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á¥Õ¥é¥¤¤Ï¼¢²ì³Ø±àÀï¤Î£±£¶¤È¹ç¤ï¤»£²£³¸Ä¡£¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÎ¨£µ£´¡¦£·¡ó¤Ï¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤À¡£
¡¡»ØÆ³¤¹¤ë¸µµð¿ÍÅê¼ê¤Î¾®¸¶Âô½ÅÍê¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸Í¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢»°ÎÝÂ¦¤ËÂç¤¤¯ÅÝ¤ì¤ë´é¤Î°ÌÃÖ¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅÝ¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÏÓ¤¬¿¿¾å¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¡£ÀÐ¸Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤¹»þ¤Îº¸ÏÓ¤ÈÃÏÌÌ¤Î³ÑÅÙ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÄ¾³Ñ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¿¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸Í¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¡¢±ºÏÂ¼Â¤Î±þ±çÃÄ¤¬¿Ø¼è¤ë°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤äÆâÌîÀÊ¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö£±²óÀï¤Î¤¢¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬£±£°£°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×¤ÈÀÐ¸Í¤Ï¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£ÃíÌÜÅÙ¤ÏµÞ¾å¾º¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÊÑÂ§¥Õ¥©¡¼¥à¤Î»È¤¤¼ê¤¬¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉÍÌÚ¡¡½Ó²ð¡Ë
¡¡¢¡ÀÐ¸Í¡¡ñ¥ÂÁ¡Ê¤¤¤·¤É¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£²·î£²£·Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢²Ö·ªÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£±ºÏÂ¼Â¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£²Ç¯½©¤Î¸©Âç²ñ¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¡£ºÇÂ®£±£³£²¥¥í¡£µå¼ï¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¶£´¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£