Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢²áµî¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾×·â¤Î»Ø¼¨¡ÖÍÄÃî¿©¤Ã¤ÆÂÎ½Å·×¾è¤ì¡ª¡×¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤â¶Ã¤¯¡Ö½¤Íå¡ª¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÊ¿À®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼2¡§54¡ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè4²ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»³Î¤¤ÈÆó³¬Æ²¤¬¡ØÊ¿À®»þÂå¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇºÇ¾å³¬¤Î¹â¤µ¤Ë¤¤¤ëKis-My-Ft2
¡¡»³Î¤¤È¥²¥¹¥È¤¬¡ØÊ¿À®¡Ù¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿»×¤¤½Ð¡½ÄÌ¾Î¡ÈÊ¿À®¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¡½¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢Ê¿À®»þÂå¤ËÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢´À¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡¢¤¢¤ëÊ¿À®¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¥°¥Ã¥º¤¬VTRÃæ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ò¡ØÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯Åö»þ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÃÂê¤ÏÊ¿À®¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Æó³¬Æ²¤¬»³Î¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³Î¤¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¤¿Í¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤«¤é¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¼«¿È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤¿¤Æ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÍÄÃî¿©¤Ã¤ÆÂÎ½Å·×¾è¤ì¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾×·â¤¹¤®¤ë²áµî¤ò¹ðÇò¡Ê!?¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»³Î¤¤â¡Ö¤½¤ì½¤Íå¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡Ä¡£
¡¡»³Î¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥óÃå¤¿ÅÛ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤À¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤«¤é¼õ¤±¤¿»ÅÂÇ¤Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Í¤§¤±¤É¡×¤Èº¨¤ß¤òÇúÈ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãî´ã¶À¤òÍÑ¤¤¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤òË½Ïª¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æó³¬Æ²¤â¡Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡ÖÊ©¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»³Î¤¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«¾å¹Ô¤¯¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤½¤ìÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏTVer¡¦ABEMA¤ÇÁ´ÊüÁ÷²ó¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇºÇ¾å³¬¤Î¹â¤µ¤Ë¤¤¤ëKis-My-Ft2
¡¡»³Î¤¤È¥²¥¹¥È¤¬¡ØÊ¿À®¡Ù¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿»×¤¤½Ð¡½ÄÌ¾Î¡ÈÊ¿À®¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¡½¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢Ê¿À®»þÂå¤ËÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢´À¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³Î¤¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¤¿Í¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤«¤é¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¼«¿È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤¿¤Æ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÍÄÃî¿©¤Ã¤ÆÂÎ½Å·×¾è¤ì¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾×·â¤¹¤®¤ë²áµî¤ò¹ðÇò¡Ê!?¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»³Î¤¤â¡Ö¤½¤ì½¤Íå¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡Ä¡£
¡¡»³Î¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥óÃå¤¿ÅÛ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤À¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤«¤é¼õ¤±¤¿»ÅÂÇ¤Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Í¤§¤±¤É¡×¤Èº¨¤ß¤òÇúÈ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãî´ã¶À¤òÍÑ¤¤¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤òË½Ïª¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æó³¬Æ²¤â¡Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡ÖÊ©¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»³Î¤¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«¾å¹Ô¤¯¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤½¤ìÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏTVer¡¦ABEMA¤ÇÁ´ÊüÁ÷²ó¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£