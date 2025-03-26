¿µ½ÅÄ´À°¤ÎÀé²ìÞæÂç¡¢ÀèÈ¯5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¡½éÀï¤Ï75µå¤Îµå¿ôÀ©¸Â¡Ö½øÈ×¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤¤¡×
Éü³è¤ò´ü¤¹Àé²ì¤Ï¿µ½Å¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤¬³«Ëë¤«ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.com¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°Àï5ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½ÃÏ»þ´Ö4·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀé²ìÞæÂç¤¬OPÀï½éÀèÈ¯¤Ç¹¥Åê¡ª¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡Àé²ì¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤òÆ§¤Þ¤¨ÀèÈ¯¿Ø5ÈÖ¼ê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÅÐÈÄÆü¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢ºòµ¨¡¢¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤À±¦ÏÓ¤¬Ìµ»ö¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÏ¯Êó¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àé²ì¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØSports Illustrated¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3·î23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢Àé²ì¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Î¥³¥¦¥À¥¤¡¦¥»¥ó¥¬¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤½¤¦¤À¤¬¡¢½øÈ×¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï75µå¤ÎÀ©¸Â¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢¥»¥ó¥¬¤òÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤Ï3ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ï¤º¤«9¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¼ºÅÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨2.00¡Ë¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¤È°ÂÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¥»¥ó¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Û¤Ü¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸ª¤ä¾åÏÓ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿2024Ç¯¤ò²óÁÛ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤è¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤Î²¼¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥¬¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢2023Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤Ê¤É¡¢12¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºÆ¸½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àé²ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÎóÉüµ¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ³«Ëë¤ò¸þ¤«¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àé²ì¤¬¾ï¤Ë¼ÂÎÏÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤â½©¤ÎÀï¤¤¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤¬»ß¤à¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]