60ºÐ¡¦Ç¯¼ý250Ëü±ß½÷À¡ÖÌ¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç³ô¤ò¹ØÆþ¡×²ÈÂ²¤ÎÂç¹¥Êª¤¬¤â¤é¤¨¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê62ºÐ¡Ë¡¢»°½÷¡Ê30ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í250Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô600Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º500Ëü±ß
¢£¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§200Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§300Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ã3196¡ä¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬¶ä¤À¤³¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
100³ô¤Ç¡Ö¾¦ÉÊ·ô1500±ßÊ¬¤¬Ç¯2²ó¤â¤é¤¨¤ë¡£²ÈÂ²¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡£¤¿¤³¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡£¶ä¤À¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç²ÈÂ²Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2503¡ä¤â¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§60ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê62ºÐ¡Ë¡¢»°½÷¡Ê30ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í250Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô600Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º500Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§200Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§300Ëü±ß
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡×Åê»ñÎò¤Ï¡ÖÌó8Ç¯¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÈÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦50Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ã3196¡ä¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬¶ä¤À¤³¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
100³ô¤Ç¡Ö¾¦ÉÊ·ô1500±ßÊ¬¤¬Ç¯2²ó¤â¤é¤¨¤ë¡£²ÈÂ²¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡£¤¿¤³¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡£¶ä¤À¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç²ÈÂ²Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¡×³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¤ªÆÀ´¶¤¬À¨¤¤¡£¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ÏÍøÂ©¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Ìã¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÂÔ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2503¡ä¤â¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)