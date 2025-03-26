·ã¥ä¥»¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï1ÈÖ¡ÄOPºÇ½ªÀï¤ÇMVP¥È¥ê¥ªÂ·¤¤Æ§¤ß
¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂÎ½Å79.4¥¥í¢ª71.2¥¥í¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤¹¤ë¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈ¾·î¤Û¤É¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤Ø³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ëÅÙ¤ËÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎ½Å175¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó79.4¥¥í¡Ë¤«¤é157¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó71.2¥¥í¡Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤ëÅÙ¤ËÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÓÒÅÇ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÏÄ¨¤êÄ¨¤ê¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤Ø´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢3²ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨.286¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û
1¡Ê»Ø¡ËÂçÃ«æÆÊ¿
2¡ÊÍ·¡Ë¥Ù¥Ã¥Ä
3¡Ê°ì¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
4¡Êº¸¡Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
5¡Ê»°¡Ë¥Þ¥ó¥·¡¼
6¡ÊÊá¡Ë¥¹¥ß¥¹
7¡Êº¸¡Ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È
8¡ÊÆó¡Ë¥¨¥É¥Þ¥ó
9¡ÊÃæ¡Ë¥Ñ¥Ø¥¹
Åê¼ê¡¡¥á¥¤¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë