¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÉÔÄ´¤«¤é¡ÈÀä¹¥Ä´¡É¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡ªÌÜß·¥³ー¥Á¤¬²òÀâ
¡ÖÀè½µ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ëº£Æü¤ÏÀäÉÔÄ´¡Ä¡×¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¡Ö¹¥¡¦ÉÔÄ´¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥×¥íー¥ÁÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¡×¤È¡Ö½Ðµå¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÎÉÔ°ìÃ×¤À¡ª
¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Üー¥ë¤Î½Ðµå¤Î¥¤¥áー¥¸¡×¤¬¥º¥ì¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¡¢¥é¥¤¤ä·Ê¿§¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÍ×°ø¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¹½¤¨¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÍð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¿¶¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤â¥Üー¥ë¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯½Ð¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Æ°¤¤ä¥ê¥º¥à¤òÁË³²¤·¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê°½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ù¤¬¤Ã¤ÆµÕ¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª
½Å¿´°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤¿¤ê¡¢µ°Æ»¤¬Íð¤ì¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥í¥Õ¥È¤¬¶¸¤¦¤È½Ðµå¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¥º¥ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò·ù¤¬¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÌµ°Õ¼±¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤¬Ê£¹çÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤òµ¿¤¨¡ª
¡ÈÉÔÄ´¡É¤Î¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡Ö¥é¥¤¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡ª
¼«¤éÉÔÄ´¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡Ö¾õ¶·È½ÃÇ¤Î¥ß¥¹¡×¤â¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³ー¥¹¤Ç¡Ö¤É¤¦¤â¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤³¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¤¬Çö¤¤¤Î¤Ëµå¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢·¹¼Ð¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿µå¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿·ë²Ì¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤½¤ì¤òµ»½ÑÅª¤ÊÉÔÄ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÔÍ×¤Ê¹Í¤¨¤¹¤®¤Ë´Ù¤ê°½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥é¥¤¤òÀµ¤·¤¯È½ÃÇ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
¥é¥¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ðµå¤Ï¹â¤¯¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤
Æñ¤·¤¤¥é¥¤¤«¤éÌµÍý¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤òÁªÂò¤·¤¿·ë²Ì¥ß¥¹¤·¡¢¡ÖÉÔÄ´¡×¤È¥«¥ó°ã¤¤¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤
ÂÇ¤ÁÊý¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¤â¤¢¤ë
¥é¥¤¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤òÁªÂò¤·¡¢Í¾·×¤Ê¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹¥Ä´°Ý»ý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×
¥Üー¥ë¤Î¥é¥¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤ë
¥é¥Õ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤êµÕÌÜ¤Î¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢±Ô³Ñ¤ÊÆþ¼Í³Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢µå¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£µÕ¤Ë¥Üー¥ë¤Î²¼¤Ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¥ß¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÆþ¼Í³Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Âç»ö¡£
¼«Ê¬¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
¼«Ê¬¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÂÇ¤Á¹þ¤à·¹¸þ¤Î¿Í¤Ï¡¢ÄÀ¤ó¤À¥é¥¤¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê§¤¤ÂÇ¤Á¤Î¿Í¤ÏÉâ¤¤¤¿¥é¥¤¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¡£¥Üー¥ë¤ÎÁ°¸å¤Ë¥Æー¥×¤òÅ½¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¡¢±ü¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë¿Í¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¼êÁ°¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë¿Í¤ÏÊ§¤¤ÂÇ¤Á·Ï¤À¡£
·ËÀîÍ¿Í
¡ü¤«¤Ä¤é¤¬¤ï¡¦¤æ¤¦¤È/1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£167㎝¡¢70㎏¡£2020Ç¯¤Ë¥×¥íÀë¸À¡¢21Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¡£24Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£¥Ä¥¢ー¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ½êÂ°¡£
º¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥Ø¥Ã¥É¤ÏÍî²¼¤¹¤ë
¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤â¥Üー¥ë¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤¤¤È¤«¹â¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥É¤¬²£¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÄÀ¤ó¤À¥é¥¤¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´»þ¤Ï¡¢¾¯¤·¥Ø¥Ã¥É¤ò¾å¤«¤éÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¸þ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Î¾å²¼Æ°¤ò°Õ¼±Åª¤Ë»È¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾¯¤·ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÆ¬¤äº¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ÏÍî²¼¤·¤Æ±Ô³Ñ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Üー¥ë¤Ë¶á¤¯Î©¤Á¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î³«ÊÄ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤ò¥·¥ã¥Ã¥Èµ¤Ì£¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¦¼ê¤ò¾¯¤·¾å¤«¤é°®¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¿Æ»Ø¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ÎÈù½¤Àµ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥Ã¥È¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¡È¿¿¤Ã¤¹¤°¡É¿¶¤ë´¶³Ð
¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤«¤º¡Ê¡ß¡Ë¡¢¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥ã¥Ã¥È¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯(¡û)
¿Æ»Ø¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Üー¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä
¿Æ»Ø¤ò¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¡ß¡Ë¡¢²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥É¥¢¥Ã¥×µ¤Ì£¤Ë¡Ê¡û¡Ë¡£¥Üー¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Á¡¢¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ï¿¿¤óÃæ¡¢¼ê¸µ¤Ïº¸¸Ô´ØÀáÁ°¤Ç¡¢¾¯¤·¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¹½¤¨¤ë¡£
¡Ú¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ÎÂÐ½è¡Û¡Ö±¦¼ê¥Õ¥Ã¥¯¡×¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤è¤¦
±¦¼ê¤ò¾å¤«¤é¾¯¤·¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°®¤ë¤È¡¢¿Æ»Ø¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬²¼¤ò¸þ¤¯¥¤¥áー¥¸¤¬½Ð¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò¡Ö¥Ï¤Î»ú¡×¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¿¶¤ë´¶³Ð¤âÍ¸ú¤À¡£
Å¾¤¬¤¹¥¤¥áー¥¸¤òÁýÉý¤µ¤»¤è¤¦
¥Üー¥ë¤¬¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Äã¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Éâ¤¤¤¿¥é¥¤¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤Î¾å¤á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÄ´»þ¤Ï¡¢Æþ¼Í³Ñ¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¼ó¤Î¥³¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Üー¥ë¤ò²£¤«¤éÊ§¤¤ÂÇ¤Ä¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç¶»¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤ò²ó¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥¨ー¤·¤¿¤ê¡¢Âç¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥©¥íーÂ¦¤À¤±¡£ÂÎ¤ò²ó¤¹°Ê³°¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤òÊÖ¤¹´¶³Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÅ¾¤¬¤¹¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤Ä¤È¡¢¼«Á³¤È¥¤¥áー¥¸¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¥Õ¥©¥íー¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤¹
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¡¢¥Õ¥©¥íーÊý¸þ¤ËÂÎ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤â¼«Á³¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Îー¥³¥Ã¥¯¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç²£¤«¤é¥Üー¥ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë
¼ê¼ó¤Î¥³¥Ã¥¯¤Ï»È¤ï¤º¡¢º¸¸ª¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤Þ¤Ç¤Î·Á¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤ë¥Üー¥ë¤ò²£¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë´¶³Ð¤ÇÂÇ¤È¤¦¡£
¼ê¼ó¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÆþ¼Í³Ñ¤¬±Ô³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ
¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÎ¤Ç¿¶¤ë
ÂÎ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¥Õ¥§ー¥¹¤âÊÖ¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ê¡ß¡Ë¡£¼ê¸µ¤â¥Ø¥Ã¥É¤âÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¤À¤±Æ°¤«¤¹(¡û)¡£
¥Üー¥ë¤Ï¿¿¤óÃæ¡¢¼ê¼ó¤Ï¼«Á³¤Ë
¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇOK¡£¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤Ï¼«Á³¤Ç¤¤¤¤¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£
¡Ú¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ÎÂÐ½è¡ÛÈÖ¼ê¥¢¥Ã¥×¤Ç¾®¤µ¤¯¿¶¤í¤¦
ÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÇÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢¼«Á³¤È²£¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥³ー¥¹¤Ç¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤ÆÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¿¶¤Ã¤ÆÅ¾¤¬¤·¤Ç´ó¤»¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡À§Èó»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÌÜß·½¨·û
¡ü¤á¤¶¤ï¡¦¤Ò¤Ç¤Î¤ê/1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆüÂç¥´¥ë¥ÕÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡£¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÀ©ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸½ºß¤â¡¢·ËÀîÍ¿Í¤ä±ÊÊöºé´õ¡¢À¶ËÜÈþÇÈ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥×
¥í¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¹½À®¡áÎëÌÚ¹¯²ð
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÃæÌîµÁ¾»
¶¨ÎÏ¡á¥¶¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö
7ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤òÁª¤Ö»þ¤Î¡Ö4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ªºÇ¿·15¥â¥Ç¥ë¤ò»îÂÇ²òÀâ