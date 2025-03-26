¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡×¤ËºÇ¸å¤Î¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡×¡¡Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤Î»³½ÕÊÝ°é½ê±à»ù¤¿¤Á
¡¡º£·îËö¤ËµÙ±à¤¹¤ë»³½ÕÊÝ°é½ê¡ÊÊ¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»ÔÉâ±©Ä®»³ËÌ¡Ë¤Î±à»ù¤¿¤Á¤Ï25Æü¡¢±à¶á¤¯¤Îµ×ÂçÀþ¤òÁö¤ëJR¶å½£¤Î¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±in¶å½£¡×¤òÀþÏ©±è¤¤¤«¤é¸«Á÷¤Ã¤¿¡£2013Ç¯10·î¤Î±¿¹Ô³«»ÏÅö½é¤«¤éÂ³¤¯¹±Îã¹Ô»ö¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤Î¸«Á÷¤ê¤Ë¡£±à»ù15¿Í¤ËÂ´±à¼Ô¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëè½µ²ÐÍËÆü¤ÎÀµ¸á²á¤®¤Ë±à¶á¤¯¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤¬±à»ù¤¿¤Á¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£JR¶å½£¤â±à»ù¤¿¤Á¤Î¸«Á÷¤ê¤Ë½ù¹Ô±¿Å¾¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤â±à»ù¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤Ë¸«Á÷¤ê¡¢¼Ö¾¸¤ÏÁë¤ò³«¤±¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤¿¡£¼ÖÁë¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Ä¹¤ÎµÈÀ¥澟¤Á¤ã¤ó¡Ê6¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÙ¹¾¸µ»Ò½êÄ¹¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö²ÐÍËÆü¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¤âÍè¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¸åÆ£·éµ®¡Ë