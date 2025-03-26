¡Ú²¿¤¬¡Û½÷À¤Ï·Ù»¡¤ËÊ£¿ô²óDVÈï³²ÁêÃÌ¡Ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡ÈÎ®·ìÃË½÷¡ÉÈ¯¸«¤Ç½÷À¤Ï»àË´¡¡°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Ï¡È¼áÊüÄ¾¸å¡É¤Î¸µÉ×¤«¡¡Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¡£½÷À¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¡¢·Ù»ëÄ£¤ËDVÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
25Æü¸áÁ°2»þÈ¾²á¤®¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç»ö·ïÈ¯³Ð
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°2»þÈ¾²á¤®¤Î¡Ö·úÊªÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤é¿å¤¬¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦110ÈÖÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¸°¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¹ç¤¤¸°¤ò»È¤¤Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÅ¹Ä¹¡¢ÆÁ»³ÃÒÈþ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÆâÂ¦¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î³°Â¦¤Ç¤Ï¼ó¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ë40ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Ð¤Ë¤Ï·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï´é¤ò¤Ò¤É¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÆÁ»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ³Ê¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¥¹¥Ñ¥Ã¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£Ã¯¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÈëÌ©¤Ï¼é¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼«Í³¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µÉ×¤«
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆÁ»³¤µ¤ó¡£
·Ù»ëÄ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¸µÉ×¤ÎÃËÀ¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëDV¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤òÊ£¿ô²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï2024Ç¯5·î¡¢º£²óÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ë¼Ö¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¾å¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤ò²¥¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¸½¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¸µÉ×¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ç¡¢3·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÃËÀ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ»ö¾ð¤òÄ°¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 3·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë