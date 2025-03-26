¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¼«¼ç³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡×Æ§½±¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯3·î25Æü¡¢´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¼«¼ç³«È¯¤ËÅö¤¿¤ê¡Ö´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤Ï¤¬ÆîËÌ¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹ñ²È¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯Ëö°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÃæ±ÛÅ´Æ»·úÀß¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆîËÌ¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£´ûÂ¸Å´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤êÆ»Ï©Í¢Á÷¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¾å¤ÇÅ´Æ»¤Î¿·µ¬·úÀß¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Î¥¤¡¦¥á¥È¥í¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÅ´Æ»¡¦ÅÔ»Ô´ÖÅ´Æ»¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Å´Æ»À°È÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤¬³°¹ñ¤«¤é¤Îµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¦°ÜÅ¾¤òÌÏº÷¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢²¤½£´ë¶È¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶á¤´¤í¤Ç¤Ï³°¹ñ¤«¤é¤Î²á¾ê¤ÊÍ»»ñ¤òÈò¤±¤Æ¥Á¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼«¼ç³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¥í¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸·Ð¸³¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¸½Âå¥í¥Æ¥à¤¬¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡¦¸½Âå¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅ´Æ»¼ÖÎ¾À½Â¤¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤âÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤òÆ§½±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¥í¥Æ¥à¤¬Åö½é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥¹¥È¥à¤«¤é¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆµÛ¼ý¡¢¾Ã²½¤·¤Æ¹ñ»º²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤â³°¹ñ´ë¶È¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿µ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¾Ã²½¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹ñºÝ»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÎ¾¼Ô¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¸ò¾Ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢À½Â¤Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¸¦µæ³«È¯Ç½ÎÏ¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿Å´Æ»¼ÖÎ¾³«È¯Ç½ÎÏ¤¬¹ñÆâ¤ËÂ¸ºß¤»¤º¼ÖÎ¾¤òÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤ÈÅ´Æ»¼ÖÎ¾À½Â¤¤Ç¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Á¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½Âå¥í¥Æ¥à¤Î¡Ö´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò´ÊÃ±¤ËÆ§½±¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÅöÌÌ¤Î¼ÖÎ¾¼ûÍ×¤òÍ¢Æþ¤ÇÏÅ¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢¼«¹ñ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë