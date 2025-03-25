¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡È300¡É¡×¤¬°ìÉô²þÎÉ¡ªË¡µ¬ÂÐ±þ¤Î¤Û¤«ÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½³È½¼¤â¡Ä¤¿¤À¤·¼õÃí¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÄä»ß¤Î¤Þ¤Þ
¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡È300¡É¡×¤¬°ìÉô²þÎÉ
¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯3·î24Æü¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡È300¡É¥·¥êー¥º¤Î°ìÉô²þÎÉ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡È300¡É¤ÏÃíÊ¸¼õÉÕ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉÈ¯É½¸å¤âÃíÊ¸¼õÉÕºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤Ï¡¢ÃíÊ¸ºÑ¤ß¤ÎÇ¼¼Ö¤òÂÔ¤Ä¸ÜµÒ¤Î¼ÖÎ¾¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡µ¬ÂÐ±þ¤Î¤Û¤«ÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½³È½¼¤Ê¤É¤Î²þÎÉ
º£²ó¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡È300¡É¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Ë¡µ¬ÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤äÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½¤Î²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¡£
Ë¡µ¬ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¤Î¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ìー¥µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Çー¥¿¥ì¥³ー¥Àー¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÇÏ©¾åÁö¹Ô»þ¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾ÍèºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥×¥Æ¥£¥È¥í¥ó¥áー¥¿ー¤ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÆâÂ¢TFT¥«¥éー¥áー¥¿ー¤ØÊÑ¹¹¡£GR-S¡¢ZX¡¢VX¥°¥ìー¥É¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¡¢AX¡¢GX¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ï¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬Á´¥°¥ìー¥ÉÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢GX¤ò½ü¤¯Á´¥°¥ìー¥É¤Ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ12.3¥¤¥ó¥Á ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMy TOYOTA¡Ü¡×¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤Ç¼ÖÎ¾¤Î»ÏÆ°¤ò¥í¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¤¥«ー»ÏÆ°¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£¥¹¥Þー¥È¥ーÂ¬µ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ä»ØÌæÇ§¾Ú¥¹¥¿ー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÁ´¥°¥ìー¥ÉÉ¸½àÀßÄê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£