½÷ÀÂçÊª²Î¼ê¡¡½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¡ÉÇ»¤¤¡É½÷À¿Ø¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹»³ÎÉ»Ò¤¬£²£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¿¹»³¤Ï¡ÖÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Î£·²ó´÷¤Ç³§¤ó¤Ê¤Ç¤ª¿©»ö¡£²È¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£²¿¤«¤È¸À¤¦¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æµï¤¿¡×¤È£²£°£±£¹Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£³¡Ë¤ò¤·¤Î¤Ö½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý°¦¹¥²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¤äºî²È¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´¶á½ê¤À¤«¤é¤è¤¯³§¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É£Ê£Á£Ú£Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤ÎÏÃ¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶½Ì£¿¼¡¹¤ÇÊ¹¤¤¤¿²û¤«¤·¤¤³Ú¤·¤¤Æü¡¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆî¿Ë·¤µ¤ó¤¬ÃË»Ò¤ª°ì¿Í¤Ç¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤Ë½÷»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÆî¿Ë·¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤¨¡ÁÂç¹¥¤¤ÊÊý¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÊý¡¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¡ÉÇ»¤¤¡É½÷À¿Ø¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Ï½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤é¤ÎÃøºî¤ÎÁõÃú¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£Ê¿Ìî¤È¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡Ö£Ô£Ò£É£Ã£Å£Ò£Á£Ô£Ï£Ð£Ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÏÂÅÄ¾§¡£