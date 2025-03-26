Àº»Ò°Û¾ï¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´ØÍ¿¡¡ÃËÀÍÑ·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô¤Ë´üÂÔ
¡¡Àº»Ò¤¬Àµ¾ï¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÆ±»Î¤¬·ë¹ç¤·¤¿Ê£¹çÂÎ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢·ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¥Þ¥¦¥¹¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤¿¤È¡¢ÂçºåÂç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ²Ê³Ø»ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¹çÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀº»Ò¤ÏÆ¬Éô¤Îº¬¸µ¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¼õÀº¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆ¯¤¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃËÀÍÑ·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó10Ëü·ï¤Î¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÍÑ¤Ë¤Ï·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃËÀÍÑ¤Î³«È¯¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Àº»Ò¤ÏÆ¬Éô¤ËºÙÄ¹¤¤¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥¦¥¹¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°äÅÁ»Ò¤òÁàºî¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Tex38¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤ò·çÂ»¤µ¤»¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡¢Àº»ÒÆ¬Éô¤Îº¬¸µ¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Tex38¤ò´ð¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÊ£¹çÂÎ¤ò·ÁÀ®¡£¤³¤ÎÊ£¹çÂÎ¤¬ÊÌ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ÆÉÔÍ×¤ÊºÙË¦¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Àº»Ò¤Î·Á¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æ¯¤¤òÁË³²¤¹¤ë¤ÈÆ¬Éô¤ËÊÑ·Á¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢Ê£¹çÂÎ¤¬Àµ¾ï¤ÊÀº»Ò¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£