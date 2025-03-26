¡Ö¾¯¤·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×POTM¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë²ù¤·¤µ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª½é¤ÎÏ¢Â³ÀèÈ¯¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö1¤ÄËÍ¤¬À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À)¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
25Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò»Ë¾åºÇÂ®¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤«¤é¤ÏÀèÈ¯6Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ2°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÀï¤Ã¤¿Ãæ¡¢»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÆüËÜ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¡£¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼é¤ê¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0-0¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á(POTM)¤ËÁª½Ð¡£»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ìÊýÅª¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ç¤Î0-0¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ú¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡ØÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡¢Áê¼ê¤¬Á°¤«¤éÍè¤ë¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Û¤Ü¥Ù¥¿°ú¤¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î60Ê¬¤°¤é¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤é¤·¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Îý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Å¤é¤¤´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶ì¤·¤Þ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢½ÐÈÖ¤âÄê´üÅª¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏ¢Â³ÀèÈ¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤¬»î¹çÁ°¤Ë¡Ø¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁª¼ê¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¡Ö2»î¹çÏ¢Â³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤ÄËÍ¤¬À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤È¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¦1²óËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à(¥½¥·¥¨¥À)¤â¶ì¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËÍ¤¬¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤Çµß¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤ÏÁ°È¾¤«¤é¿û¸¶Í³Àª(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)¤È¶¦¤Ë¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹ß¤ê¤ë²ó¿ô¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿û¸¶Áª¼ê¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤È¡¢ËÍ¤¬¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏËÍ¤¬¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï±óÆ£Áª¼ê¤ÈÅÄÃæÁª¼ê¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢4Ëç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ°È¾°Ê¾å¤Ë¥Ù¥¿°ú¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤È±óÆ£Áª¼ê¤¬¥ï¥¤¥É¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¤Àµ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áê¼ê¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÄê¤Î½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÆÍÇË¤ò¸«¤»¤Æ¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¤¿¤À¡¢±¦Â¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏÀºÅÙ¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï¥ß¥¹¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
25Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò»Ë¾åºÇÂ®¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤«¤é¤ÏÀèÈ¯6Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ2°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÀï¤Ã¤¿Ãæ¡¢»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÆüËÜ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¡£¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼é¤ê¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0-0¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ú¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡ØÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡¢Áê¼ê¤¬Á°¤«¤éÍè¤ë¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Û¤Ü¥Ù¥¿°ú¤¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î60Ê¬¤°¤é¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤é¤·¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Îý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Å¤é¤¤´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶ì¤·¤Þ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢½ÐÈÖ¤âÄê´üÅª¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏ¢Â³ÀèÈ¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤¬»î¹çÁ°¤Ë¡Ø¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁª¼ê¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¡Ö2»î¹çÏ¢Â³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤ÄËÍ¤¬À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤È¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¦1²óËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à(¥½¥·¥¨¥À)¤â¶ì¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËÍ¤¬¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤Çµß¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤ÏÁ°È¾¤«¤é¿û¸¶Í³Àª(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)¤È¶¦¤Ë¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹ß¤ê¤ë²ó¿ô¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿û¸¶Áª¼ê¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤È¡¢ËÍ¤¬¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏËÍ¤¬¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï±óÆ£Áª¼ê¤ÈÅÄÃæÁª¼ê¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢4Ëç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ°È¾°Ê¾å¤Ë¥Ù¥¿°ú¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤È±óÆ£Áª¼ê¤¬¥ï¥¤¥É¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¤Àµ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áê¼ê¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÄê¤Î½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÆÍÇË¤ò¸«¤»¤Æ¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£¤¿¤À¡¢±¦Â¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏÀºÅÙ¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï¥ß¥¹¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£