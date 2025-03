W杯アジア最終予選は25日、C組の第8節を行い、すでにW杯出場権を獲得している 日本代表 は3位サウジアラビア代表と0-0で引き分け、2位オーストラリア代表は最下位の中国代表に2-0で勝利した。この結果、日本の首位が確定。2位オーストラリア(勝ち点13)と3位サウジアラビア(勝ち点10)の勝ち点差が「3」に開き、最終予選は残り2節となった。勝ち点6同士で並ぶ4位インドネシア代表と5位バーレーン代表の直接対決は、ホームのインドネシアが1-0で勝利。勝ち点を9に伸ばしたインドネシアは3位サウジアラビアと勝ち点1差に迫った。

「アディダス BUKATSU+ 」キャンペーン実施中



アディダスアスリートが、キミの部活にやってくる。

アディダス商品購入で、夢の部活体験が当たるキャンペーンに今すぐ応募しよう。



「夢の部活体験」 応募はこちら

アジア最終予選は各組2位までがW杯本大会にストレートイン。各組3位、4位はプレーオフに回る。勝ち点6の5位バーレーン、同じく勝ち点6の最下位・中国は残り2試合で2位オーストラリアと勝ち点7差となり、3位以下が確定。プレーオフからのW杯出場を目指すことになる。【順位表】1.☆日本(20)+222.オーストラリア(13)+73.サウジアラビア(10)-24.インドネシア(9)-65.バーレーン(6)-86.中国(6)-13第8節3月25日(火)日本 0-0 サウジアラビア [埼玉]中国 0-2 オーストラリア [杭州]インドネシア 1-0 バーレーン [ジャカルタ]第9節6月5日(木)オーストラリア vs 日本 [パース]バーレーン vs サウジアラビアインドネシア vs 中国第10節6月10日(火)日本 vs インドネシア [パナスタ]サウジアラビア vs オーストラリア中国 vs バーレーン(取材・文 西山紘平)