¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¶á¤Å¤¯³«ËëÀï¡Ö¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹â¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥×¥í¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¡×
¡¡¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û
¡¡¢§¼éÈ÷Îý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë»þ´ü¡¡ÌÀÆü¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£Æü¤ÏÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÌÀÆü¤«¤éÄ´À°¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¡¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹â¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥×¥í¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡