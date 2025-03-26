ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¡ÖµÈÅÄ¥¤¥º¥à·ÑÂ³¤¬Ìò³ä¡×Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì³Ø¤ó¤ÀÂç²¸¿Í¤ÈÀËÊÌ¡¡´¶¼Õ¤È¾Ð¤¤¤ÎÄ¤¼¤ÇºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì
¡¡£²·î£³Æü¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á¡¢£¹£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£µ£µ£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âè£±Éô¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±·³ÂÓÆ±¤ÎÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸¥²Ö¡£Âè£²Éô¤Ç¤ÏµåÃÄ£Ï£Â¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¸¥²Ö¤·¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£·¡Ë¤¬´¶¼Õ¤È¾Ð¤¤¤ÎÄ¤¼¤ÇÂç²¸¿Í¤ÈÀËÊÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Á¥ç¥¦¥é¥ó¤ÎÇò¤¤±ß¤ò£³£¶£°ÅÙ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ÎµÆ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£Ä¶Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊµÈÅÄ»á¤Ë¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤¤ËÀ¼½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸ì¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤Å¤é¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¼«Á³¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¯¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤Î¤ÏµÈÅÄ»á¤¬ºå¿À¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿£±£¹£¸£µÇ¯¡£Á°Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËµÈÅÄ»á¤«¤é¡ÖÆóÎÝ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢³°Ìî¤«¤é¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Î¥Ã¥¯¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼é¤ê¤Ç¹¶¤á¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¸Å¤·¤¿¡££¸£µÇ¯¤ÏÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¤Ó¤ÏÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿£²£³Ç¯¤ÎÁÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤ò»ä¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ëµÈÅÄ¥¤¥º¥à¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤Âç²¸¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¡Öº£¤Ç¤âÏÃ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿ÍÀï¤Ç¤Î¹¾Àî¤«¤é¤Î¥Ð¥ó¥ÈÃÌµÄ¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡Ö²¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö£³µåÌÜ¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯£²¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°Æ¤ÎÄê¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¿¿¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âµÈÅÄ¥¤¥º¥à¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î»Ñ¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç²¸»Õ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£