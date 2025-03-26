¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÀ»¸÷³Ø±¡¡¦ÂçÅè¡¡144µå´°Åê¾¡Íø¡ª½éÀï¤Ç¤â10²ó123µåÎÏÅê
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñÂè8Æü¡¡2²óÀï¡¡À»¸÷³Ø±¡7¡½4Áá¼Â¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡À»¸÷³Ø±¡¡¦ÂçÅèÅ¯Ê¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤â´°Åê¾¡Íø¡£µåÂ®¤Ï130¥¥íÁ°¸å¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹¶¤áÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÃæÈ×¤«¤éÂ®µå¼çÂÎ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢5¡Á7²ó¤Ï´°Á´Åêµå¤Ê¤ÉÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î¾ïÍÕÂçµÆÀîÀï¤Ç¤Ï10²ó¡¢123µå¤òÅê¤²2¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï144µå¤ÎÎÏÅê¤Ç¡ÖÂ¾¤ÎÅê¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§À»¸÷³Ø±¡¡¦ºØÆ£ÃÒÌé´ÆÆÄ¡ÊÅìËÌÀª¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë31¾¡ÌÜ¡ËÁ´°÷¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÀï°ìÀï¡¢É¬»à¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¡£