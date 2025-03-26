¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤ÎÈáÄË¤Î¶«¤Ó¡ÖÆü´©¤µ¤ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤¬¼«¿È½é¤Î¼«½öÅÁ¡ÖØÖÓ¤Î´§¡×¡ÊKADOKAWA¡¢1760±ß¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½ÐÈÇ¤Î·Ð°Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¿Í´Öµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡É¤ÎËÜ¼Á¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û
Æ±½ñ¤ÎÂÓ¤Ë¤Ï¡È¶ØÃÇ¤Î¼«Çò¡É¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬2·îËö¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î´§¥é¥¸¥ªÏÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡×¡Ê½ÂÃ«¥¯¥í¥¹FM¡Ë¤Ç´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¡Ö·º»ö¤µ¤ó¤«¤é¡Øº£¸å¤ÎÄ°¼è¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁûÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢1¥«·î¤¿¤Ã¤¿º£¤â¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÆü´©¤µ¤ó¤Ç¡Øµ×ÊÝÅÄ¤òÁá¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤»¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£Æ±½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¡Ö¡Èµ¿ÏÇ¤Î´§¡É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Æ±½ñ¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£½ñ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¡Ê50¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¡Ö16¡¢17Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢¸ì×Ã¡Ê¤´¤¤¡ËÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤â¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÜ¤ò½Ð¤µ¤Ø¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï17Ç¯¡¢M¡Ý1Í¥¾¡¸å¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿iphone¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¡¢¤«¤¸¤¬¤ä¡ÊÂîºÈ¡Ë¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2000Ê¸»ú¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë½ñ¤Â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥ê¥¢¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ï¿Í¤è¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¿¤«¤ì¤º¤ËºÑ¤à¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ïµã¤¶«¤ó¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È´§¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÈÆÇÀå·Ý¿Í¡É¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Æ±½ñ¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö²¶¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êø¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Øµ×ÊÝÅÄ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¡¢²¶¤¬¤É¤³¤«¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢ÇÍÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÇÀå¤òÅÇ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ·ë¶É¤ªÁ°¡¢¤½¤¦¤ä¤ó¤±¡Ù¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤³¤ÎÊªº¹¤·¤ÇËÍ¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìµ¤¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Öº£¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡µ×ÊÝÅÄ¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡Ë¤«¤º¤Î¤Ö¡¡1979Ç¯¡Ê¾¼54¡Ë9·î29Æü¡¢µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Æ±¶¿¤ÎÂ¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê45¡Ë¤È2002Ç¯7·î¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤ò·ëÀ®¡£05Ç¯¡¢Âè27²óABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£10Ç¯¤«¤éÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢17Ç¯M¡Ý1¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÆÃµ»¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¹Äà¤ê¡£¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡£
¢¡¡ÖØÖÓ¤Î´§¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¡Âçºå»þÂå¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¤â»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤º¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¸å¤ÏM¡Ý1¤Ç9²ó¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¤½¤Î´Ö¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤È¤ÏÎ¥º§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À±É´§¡£¤½¤ó¤Êµ×ÊÝÅÄ¤Îº²¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¡¢½ÐÈÇµÇ°¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£