Ì´¤Î£×ÇÕÍ¥¾¡¤Ø²ÝÂêÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Äµá¤á¤é¤ì¤ëÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±£µ£¹°Ì¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Ï¢¾¡¤Ï£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡££²£°Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê£²¡û£°¡Ë¤Ç£¸Âç²ñÏ¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÀèÈ¯£¶¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¶ìÀï¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ì¤º¡£ÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿Ï¢Â³ÆÀÅÀ»î¹ç¤â£²£¸Àï¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡££²Àï¤ò»Ä¤·¤Æ£ÃÁÈ£±°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¡¢ºë¥¹¥¿¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£À¤³¦°ì¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¡£ÆüËÜ¤Ï£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¡Ê£°¡ü£±¡Ë°ÊÍè£²£¹Àï¤Ö¤ê¡ÊË×¼ý»î¹ç½ü¤¯¡Ë¤ÎÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ëþ°÷¤Î£µËü£¸£°£°£³¿Í¤¬µá¤á¤¿´¿´î¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤Ø¸þ¤±¤¿¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ìÀï¡££²£°Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤«¤éÃæ£´Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿Ï¢Àï¤Ï£Æ£×¾åÅÄ¡¢£Í£Æ¼éÅÄ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢£Í£Æ»°ãø¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¡¢ÂåÉ½½éÀèÈ¯¤ÎºÇÇ¯¾¯£²£°ºÐ£Ä£Æ¹â°æ¤éÀèÈ¯£¶¿Í¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç°ú¤¤¤Æ¼é¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼éÈ÷ÌÖ¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾£¹Ê¬¡¢¹â°æ¤«¤é£Í£ÆÅÄÃæ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢ÂåÌò£±¥È¥Ã¥×¤Î£Æ£×Á°ÅÄ¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°ú¤Ê¬¤±¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç£±ÆÀÅÀ¤·¤¿£Í£Æµ×ÊÝ¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö·è¤á¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç£×ÇÕÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤ÇÎòÂå¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Ìó£±Ç¯£³¤«·î´Ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤òÆÀ¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï£×ÇÕÍ¥¾¡¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç£¸»î¹çÀï¤¦¤¿¤á£²¡¢£³¥Á¡¼¥àÊ¬¤ÎÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤òµá¤á¤ë¡£¥µ¥¦¥¸Àï¤Ï¥·¥å¡¼¥È¿ô£±£°ÂÐ£±¤È°µÅÝ¤â¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¡¤·¹þ¤ó¤ÇËþÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¡£¾¡¤Á¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¥²¡¼¥à¡×¤È¼«¿È¤Î¸òÂåºö¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤â¡¢Ä¾Á°¤Ë¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¤òÇË¤Ã¤Æ¤«¤éÀèÈ¯£µ¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁê¼ê¤òÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â£×ÇÕÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Î»î¹ç¤ÇÄäÂÚ¡£·ø¼é¤ò¤³¤¸³«¤±¤ëµ»½Ñ¡¢Àï½Ñ¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡££×ÇÕ£±£¶¶¯¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ÎÆüËÜ¡£Á°²óÂç²ñ¤«¤é¤Î¡È½ÉÂê¡É¤Ï»ý¤Á±Û¤·¡£ºÇ½ªÍ½ÁªÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤Î£Í£Æ±óÆ£¼ç¾¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼»þ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È·è¤á»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ã±½ã¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¡Ê½ÀÆð¤Ë¡Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¡×¤ÈÇº¤á¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ½Ð¾ì·èÄê¸å¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÆüËÜÃæ¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¡£ÈãÈ½¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸À¤Ã¤¿¡££¶·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª»Ä¤ê£²Àï¤â£×ÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¶¯¤¤ÆüËÜ¤Î»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£¡Ê´ä¸¶¡¡Àµ¹¬¡Ë