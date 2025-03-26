£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£´¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£³Ëü£·£¸£¶£°±ß
NY³ô¼°25Æü¡ÊNY»þ´Ö15:20¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:20¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42518.45¡Ê-64.87¡¡-0.15%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18230.77¡Ê+42.18¡¡+0.23%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37860¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+280¡¡+0.74%¡Ë
²¤½£³ô¼°25Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8663.80¡Ê+25.79¡¡+0.30%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23109.79¡Ê+257.13¡¡+1.13%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8108.59¡Ê+86.26¡¡+1.08%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.009¡Ê-0.026¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.308¡Ê-0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.655¡Ê-0.008¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.355¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.798¡Ê+0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.753¡Ê+0.040¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.053¡Ê-0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.423¡Ê+0.023¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.578¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á69.04¡Ê-0.07¡¡-0.10%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3052.70¡Ê+8.70¡¡+0.29%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á88025.81¡Ê+145.99¡¡+0.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13195949¡Ê+21884¡¡+0.17%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42518.45¡Ê-64.87¡¡-0.15%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18230.77¡Ê+42.18¡¡+0.23%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37860¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+280¡¡+0.74%¡Ë
²¤½£³ô¼°25Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8663.80¡Ê+25.79¡¡+0.30%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23109.79¡Ê+257.13¡¡+1.13%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8108.59¡Ê+86.26¡¡+1.08%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.009¡Ê-0.026¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.308¡Ê-0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.655¡Ê-0.008¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.355¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.798¡Ê+0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.753¡Ê+0.040¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.053¡Ê-0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.423¡Ê+0.023¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.578¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á69.04¡Ê-0.07¡¡-0.10%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3052.70¡Ê+8.70¡¡+0.29%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á88025.81¡Ê+145.99¡¡+0.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13195949¡Ê+21884¡¡+0.17%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì