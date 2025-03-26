¡ÚÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û°ä¸À½ñ¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ä²ÈÂ²Êø²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤È¤Ï¡©
ÁêÂ³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¿ÈÆâ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆù¿Æ¤ÈÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤ÇÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ4000·ïÄ¶¤ÎÀÇÍý»Î¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËË¬¤ì¤ëÁêÂ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Î²ò·èË¡¤ò¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡ÊÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¡Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡ÊÁêÂ³ÀÇÃ´Åö¤Î¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¡Ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡ÊÁêÂ³¤Î¥ÉÁÇ¿Í¡Ë¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ¬¤«¤ë¡ª ¡Ú¿Æ¤Ï¡Û»Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú»Ò¤É¤â¤Ï¡Û¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÁêÂ³¤Ï10³ä²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡©
°ä¸À½ñ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¹ñÀÇ½ñÉ×¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñÀÇ¡Ë¡¡°ä¸À¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¤ÎÃæ¿È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÄÃÒ»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Á°ÅÄ¡Ë¡¡¤è¤¯¤¢¤ë´ª°ã¤¤¤Ë¡Ö°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤Ë¤Ï¡¢ºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤Þ¤«¤Ëºâ»º¤òÇÄ°®¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÂ¶â¤Ê¤É¤Î¼ç¤Êºâ»º¤ÏÃ¯¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤«¤òºÙ¤«¤¯»ØÄê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¤Îºâ»º¤Ï¡û¡û¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µºÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ä¸À¤Î¸úÎÏ¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºâ»º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100¡óÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ä¸À½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ëºâ»º¤ÎÈÏ°Ï
ÌµÃÎÁêÂ³¡Ê°Ê²¼¡¢ÌµÃÎ¡Ë¡¡°ä¸À½ñ¤òºî¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢Ãù¶âÈ¢¤Î¾®Á¬¤äÉþ¤Þ¤Ç½ñ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÍÂ¶â¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤òÃ¯¤ËÅÏ¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Á°ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯1²ó¤Ïºâ»ºÌÜÏ¿¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤òºî¤êÄ¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ËÊ¿Åù¤Ëºâ»º¤ò¤Î¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹½÷¤Ë¤ÏA¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â500Ëü±ß¤ò¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤ÏB¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â500Ëü±ß¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÐ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤¬¤á¤ó¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÍÂ¶â¤ÏÄ¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤ËÈ¾Ê¬¤º¤ÄÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤Êý¤Ç°ä¸À¤ò¤Î¤³¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
¹ñÀÇ¡¡ÉÔÆ°»º¤Ï¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© ÁêÂ³¤ÎËÜ¤äµ»ö¤Ê¤É¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤ÇÁêÂ³¡Ê¶¦ÍÊ¬³ä¡Ë¤¹¤ë¤Èº¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ¡¡¶¦Í¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¶¦Í¤Ë¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Çä¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Çä¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¦ÍÊ¬³ä¤òÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¡¦²È²°¤ËÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤«¤¬½»¤ßÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½»¤à¿Í¤¬Ã±ÆÈ½êÍ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñºîÀ®»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¡Ö°äÎ±Ê¬¡×
Á°ÅÄ¡¡°ä¸À¤ò¤Î¤³¤¹¤Ê¤é¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ÎË¡Î§¡ÊÌ±Ë¡¡Ë¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇÄã¸ÂÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤È¤êÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬ºÊ¤È»Ò¤É¤â1¿Í¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢ºÊ¤È»Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4Ê¬¤Î1¤Î°äÎ±Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´ºâ»º¤òºÊ¤Ë¤Î¤³¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤È¡¢»Ò¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°
ÌµÃÎ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤Î¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤¬1±ß¤âºâ»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°äÎ±Ê¬¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Á°ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢°äÎ±Ê¬¤ò¤¢¤È¤ÇÀº»»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÁêÂ³¿Í¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Î½ñ¤Êý¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°
Á°ÅÄ¡¡Ë¡Î§¤ä¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Î¤³¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ë¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡×¤ò½ñ¤¯½ÅÍ×À
ÌµÃÎ¡¡¤â¤·¤âËÍ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢ºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·»µ®¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤ò¤Î¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Á°ÅÄ¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢°ä¸À½ñ¤ò¤Î¤³¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ëºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ä¸À½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»º¤ÎÊ¬ÇÛ¤Î»ØÄê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÇÛ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¤òµºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤äÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒµºÜ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡© ¡Ä °ä¸À½ñ¤Ïºâ»º¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â½ñ¤±¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£