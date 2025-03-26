TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡¢µÜºê»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÄÃ°µ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¤±¤µ¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦ÃëÁ°¡¢µÜºê»Ô¶À½§¤Î»³ÎÓ¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÈ²ºÎºî¶ÈÃæ¤Ë²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¶À½§¾®³Ø¹»¤ÎÀ¾¤ª¤è¤½1¥­¥í¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦¤ÏÄÃ°µ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤±¤¬¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

µÜºê»Ô¤Ï¶À½§ÃÏ¶è¤Î70À¤ÂÓ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£