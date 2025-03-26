A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¹ç°Õ´Ö¶á¤«¡¡¥í¥Þ¡¼¥Î»á¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎA¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£Åö»þ18ºÐ¤Î2016Ç¯10·î¡¢EFL¥«¥Ã¥×¡Ê¸½ºß¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ë4²óÀï¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»349»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22¥´¡¼¥ë87¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î·ÀÌó¤Ïº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈA¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Î¹ç°Õ¤Ï´Ö¶á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏA¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¿Ø±Ä¤ËÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¾ÜºÙ¤ò¶¨µÄÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¼õ¤±¼è¤ëµëÍ¿¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÂ¤ÎµëÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡²¾¤Ë°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï6ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎA¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£Åö»þ18ºÐ¤Î2016Ç¯10·î¡¢EFL¥«¥Ã¥×¡Ê¸½ºß¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ë4²óÀï¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»349»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22¥´¡¼¥ë87¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¼õ¤±¼è¤ëµëÍ¿¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÂ¤ÎµëÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡²¾¤Ë°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢A¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï6ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£