Æ²°ÂÎ§¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤Ç´¶¤¸¤¿²ÝÂê¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤¬°ìÈÖ¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ÅÎ±¤á¤ë¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
[3.25 WÇÕºÇ½ªÍ½Áª ÆüËÜ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ºë¶Ì]
¡¡°ú¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢2022Ç¯11·î27Æü¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡¦¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï(¡ü0-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¸åÈ¾17Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯)¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸¤¬(ÆüËÜ¤ò)¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£Á°È¾¤Î10Ê¬¡¢20Ê¬¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï½Ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÈà¤é¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸òÂå¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿Áª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö(Á°È¾20Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë)ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀï½Ñ¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È4¤ÄÌÜ¡¢5¤ÄÌÜ¡¢6¤ÄÌÜ¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î5¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¿¾ÊºàÎÁ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥É¡¼¤¬°ìÈÖ¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ÅÎ±¤á¤ë¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÇÛÊ¬¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÇËÃÝ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÄ¾¸å¤ËÆ²°Â¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡É¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥¸Àï¤ò¸«¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°²ó¤ÎWÇÕ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î3Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤ë¡¢ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤Þ¤µ¤Ë²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ²°Â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¹ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â3Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
¡¡°ú¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢2022Ç¯11·î27Æü¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡¦¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï(¡ü0-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¸åÈ¾17Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯)¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸¤¬(ÆüËÜ¤ò)¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£Á°È¾¤Î10Ê¬¡¢20Ê¬¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï½Ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÈà¤é¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸òÂå¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿Áª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î5¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¿¾ÊºàÎÁ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥É¡¼¤¬°ìÈÖ¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ÅÎ±¤á¤ë¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÇÛÊ¬¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÇËÃÝ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÄ¾¸å¤ËÆ²°Â¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡É¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥¸Àï¤ò¸«¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°²ó¤ÎWÇÕ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î3Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤ë¡¢ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤Þ¤µ¤Ë²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ²°Â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¹ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â3Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ BUKATSU+ ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÌ´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¡× ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)