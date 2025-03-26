¡ÚGU¤Î¥Í¥¤¥Óー¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡È¥Í¥¤¥Óー¡É¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥éー¡£¥³ー¥Ç¤ò¥¥ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤ì¤¤¤á¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢½Õ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³ー¥Ç¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°Î©¤Æ¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¸ý¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤¾æ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤½¤¦¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤¤ì¤¤¤á¤Î¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsumi¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ç¤ï¤»¤«¤¿¼¡Âè¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¡ª ¤¤Ãå¤¢¤ì¤ÐÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri