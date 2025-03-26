¥É¥ë¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤«¤é°ÍÁ³²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ë°Â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ¤Ë³èµ¤¤¢¤ëÃû¸õ¤«¤é¡¢Èá´ÑÏÀ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Á°Æü¤Î£³·îÄ´ºº¤Î£Ð£Í£É¤¬³èÆ°²óÉü¤ò¼¨º¶¤·¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÆü¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ë²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£²þÁ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê£Æ£Ò£Â¤È¤¤¤¦¥É¥ë¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
USD/JPY¡¡149.79¡¡EUR/USD¡¡1.0807¡¡GBP/USD¡¡1.2957
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÆü¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ë²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£²þÁ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¡¢¹â¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê£Æ£Ò£Â¤È¤¤¤¦¥É¥ë¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
USD/JPY¡¡149.79¡¡EUR/USD¡¡1.0807¡¡GBP/USD¡¡1.2957
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ