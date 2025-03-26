¡Ú¾å²¼GU¡Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡ª 40¡¦50Âå¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡Ö½Õ¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç½Ñ¡×
Á´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢40Âå¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥Ç½Ñ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾å²¼¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢½Õ¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£»×¤ï¤º¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥¯ー¥ë¤À¤±¤É½÷À¤é¤·¤¤¡ª Âç¿Í¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥³ー¥Ç
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ü¥¦¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤ËÆ±ÊÁ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¿¥¤¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤±¤º¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Æ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¸«¤»¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ËÄø¤è¤¤½÷À¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ø¥ë¥·ー¥³ー¥Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÊ¢¤ä¹ø²ó¤ê¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥È¥à¥¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È³Ú¤Á¤ó¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥êー´¶¤Î¤¢¤ë½Õ¤á¤¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
º£µ¨ÃíÌÜ¤Î¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎÄø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë·Ú¤µ¤È½Õ¤é¤·¤µ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤¤å¤Ã¤È¥Ù¥ë¥È¥Þー¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª
¤³¤Ê¤ì´¶ËþºÜ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¥³ー¥Ç
Æ±·Ï¿§¤Î¥Æー¥éー¥É¥Ù¥¹¥È¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥Üー¥Àー¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Á¤Ã¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Äø¤è¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¤¤Á¤ó¤È¥³ー¥Ç¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£Â¤â¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤È¾¯¤·º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥ó¥Êー¼¡Âè¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥óÃå²ó¤»¤½¤¦¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¡¢Æ©¤«¤·ÊÔ¤ß¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç²¼È¾¿È¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤âÂç¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ê¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¤âµ¤Éé¤¤¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Ito.Aizaki