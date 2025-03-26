ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼½ä¤ë£Å£Õ¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²óÈò¤Î¸«¹þ¤ß
Foo Yun Chee
[¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ö£é£Ð£è£ï£î£å¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ô¾ìË¡¡Ê£Ä£Í£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤Ë´Ø¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÀ©ºÛ¶â¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬£Å£Õ¤Îµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢Íè½µ¤Ë¤âÄ´ºº¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²¤½£°Ñ¤Ï£²£°£²£´Ç¯£³·î¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬£é£Ð£è£ï£î£å¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼²èÌÌ¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
µðÂç£É£Ô´ë¶È¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿£Ä£Í£Á¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ç¯´ÖÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ÎºÇÂç£±£°¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£°Ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº½ªÎ»¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×°Ê³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤ò½ä¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶â¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£Å£Õ¤Î·èÄê¤Ï¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£²¤½£°Ñ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
£Ä£Í£Á¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¶¥¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Î´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¾ÃÏ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£