¥¿¥¤¸ì¤¬´®Ç½¤ÊKucci¡¢±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Æ¡×À©ºî»þ¤Ë´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸ì¤ë
¢£¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£µîÇ¯4¥ö·î¡¢¥¿¥¤¤ÇÎ±³Ø¤ò¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¸ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊKucci¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù¡£3·î¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎKucci¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
3·î25Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢3·î20Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ØÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤è¤ë¶Ê¾Ò²ð¤ÇÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡ãÌÀÆü¤âÀ¸¤¤¿¤¤¡ä¡¢¡ãÌÀÆü¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡ä¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²Î»ì¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖµîÇ¯4¥ö·î´Ö¥¿¥¤Î±³Ø¤ò¤·¤ÆÂ¾¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿»ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¸ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Kucci¡£¡Ö¡ãÌÀÆü¤âÀ¸¤¤¿¤¤¡ä¤È¡ãÌÀÆü¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡ä¤Î¡È¤â¡É¤È¡È¤ò¡É¡£¤¿¤Ã¤¿¤Î°ìÊ¸»ú¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ê¸Þ½½ÍòÍª¡Ë¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢²Î»ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èºî»ì¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤ËÁ¦¤á¤¿Kucci¡£¡Ö5·î1Æü¤Î¡Ø½÷¿À¹ßÎ×After¡Ù¸ø³«Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤È¤¤á¤¡Ù¤ÎEP¤âÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈEP¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Æ¡¢Kucci¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡¢º£·î¤Î¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù¤Ïº£²ó¤¬¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£3·î20Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥¹¥êーDJ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Kucci¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
Kucci OFFICIAL SITE
https://www.kucci-official.com/