¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡±Ô¤¤ÆóÎÝÂÇ¡¡ÊÆ¤Ç¹¥Ä´·ÑÂ³¡Ö1ËÜ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥«¥Ö¥¹4¡½13¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯3·î24Æü¡¡¥á¥µ¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5²ó¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø±Ô¤¤ÆóÎÝÂÇ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Í¥ê¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç2µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤òÃ¡¤¡¢ÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¡£¡Ö1ËÜ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ»¤¯¿¶¤êÊÖ¤êµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆüËÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï2»î¹ç¤ÏÁ´¤ÆÄ¹ÂÇ¤Î4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î½éÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£