¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡¡¼ý´Æ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬±ä´ü¡¡Èï¹ðÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¶â¤òÅð¤ßÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶Øîþ·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µÄÌÌõ¡¢¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê40¡Ë¤Î¼ý´Æ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤«¤é±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£»ÊË¡¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èï¹ðÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç±ä´üÍýÍ³¤ä¿·¤¿¤Ê½ÐÆ¬Æü¤Ê¤É¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï2·î¤Ë¶Øîþ4Ç¯9·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢º£·î24ÆüÀµ¸á¡ÊÆ±25Æü¸áÁ°4»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Ë®µ¡´Ø¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤Ï21Ç¯11·î¤´¤í¤«¤éºòÇ¯3·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¡¢°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ÇÉé¤±¤¿³Û¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÌÌõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó1659Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤òÆ¹¸µÂ¦¤ËÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¡£¸ýºÂ¤«¤éÆÀ¤¿¶â¤ò22Ç¯¤Î²ÝÀÇ½êÆÀ¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤»¤º¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤â¤·¤¿¡£°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤ÎÈ¯³ÐÄ¾¸å¤Ë¥É·³¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢Ï¢Ë®ÃÏ¸¡¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤Æºá¤òÇ§¤á¤¿¡£